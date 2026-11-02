Temporada 2026 NBA: Horario y dónde VER en VIVO los partidos de HOY lunes 2 de noviembre

Este lunes 2 de noviembre la baraja deportiva en México y el resto del mundo será realmente atractiva para los amantes de este mercado. En la NBA, por ejemplo, la máxima categoría del baloncesto estará de manteles largos gracias a la jornada que está por presentar.

Los playoffs de la NBA

Será durante este lunes 2 de noviembre cuando la NBA presente un total de 15 compromisos, los cuales se llevarán a cabo a lo largo de todo el día y presentarán a auténticos candidatos al título, así como a equipos cuyo objetivo principal no es terminar como últimos en sus respectivas conferencias.

THE SECOND PLAYER EVER WITH 200 TRIPLE-DOUBLES. Nikola Jokić joined Russell Westbrook (209) last night! https://t.co/yem6WnHoqG — NBA (@NBA) October 29, 2026

¿Qué partidos presentará la MLB hoy lunes 2 de noviembre?

Cavaliers vs Thunder | 6 de la tarde.

Hornets vs Pistons | 6:30 de la tarde.

Magix vs Wizards | 6:30 de la tarde.

76ers vs Bulls | 6:30 de la tarde.

Pacers vs Hawks | 6:30 de la tarde.

Knicks vs Nets | 6:30 de la tarde.

Mavericks vs Kings | 7 de la noche.

Timberwolves vs Bucks | 7 de la noche.

Final. https://t.co/IVMPcCwSyK — LA Clippers (@LAClippers) October 29, 2026

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Grizzlies vs Pelicans | 7 de la noche.

Rockets vs Celtics | 7:30 de la noche.

Spurs vs Jazz | 7:30 de la noche.

Nuggets vs Brazers | 8 de la noche.

Lakers vs Heat | 9 de la noche.

Clippers vs Raptors | 9 de la noche.

Warriors vs Suns | 9 de la noche.

¿Cuándo termina la temporada regular 2026 de la NBA?

Falta mucho para la culminación de la campaña regular 2026 - 2027 de la NBA, pues de acuerdo con el calendario oficial la temporada culminará el próximo 11 de abril del 2027; es decir, una día antes de la culminación del torneo anterior, para dar paso a la ronda de los playoffs.