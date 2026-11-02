Temporada 2026 NBA: Horario y dónde VER en VIVO los partidos de HOY lunes 2 de noviembre
Este lunes 2 de noviembre la temporada 2026 de la NBA presentará auténticos duelos de poder a poder, por lo que es preciso que conozcas todo al respecto.
Este lunes 2 de noviembre la baraja deportiva en México y el resto del mundo será realmente atractiva para los amantes de este mercado. En la NBA, por ejemplo, la máxima categoría del baloncesto estará de manteles largos gracias a la jornada que está por presentar.
Los playoffs de la NBA
Será durante este lunes 2 de noviembre cuando la NBA presente un total de 15 compromisos, los cuales se llevarán a cabo a lo largo de todo el día y presentarán a auténticos candidatos al título, así como a equipos cuyo objetivo principal no es terminar como últimos en sus respectivas conferencias.
THE SECOND PLAYER EVER WITH 200 TRIPLE-DOUBLES. Nikola Jokić joined Russell Westbrook (209) last night! https://t.co/yem6WnHoqG— NBA (@NBA) October 29, 2026
¿Qué partidos presentará la MLB hoy lunes 2 de noviembre?
- Cavaliers vs Thunder | 6 de la tarde.
- Hornets vs Pistons | 6:30 de la tarde.
- Magix vs Wizards | 6:30 de la tarde.
- 76ers vs Bulls | 6:30 de la tarde.
- Pacers vs Hawks | 6:30 de la tarde.
- Knicks vs Nets | 6:30 de la tarde.
- Mavericks vs Kings | 7 de la noche.
- Timberwolves vs Bucks | 7 de la noche.
Final. https://t.co/IVMPcCwSyK— LA Clippers (@LAClippers) October 29, 2026
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- Grizzlies vs Pelicans | 7 de la noche.
- Rockets vs Celtics | 7:30 de la noche.
- Spurs vs Jazz | 7:30 de la noche.
- Nuggets vs Brazers | 8 de la noche.
- Lakers vs Heat | 9 de la noche.
- Clippers vs Raptors | 9 de la noche.
- Warriors vs Suns | 9 de la noche.
¿Cuándo termina la temporada regular 2026 de la NBA?
Falta mucho para la culminación de la campaña regular 2026 - 2027 de la NBA, pues de acuerdo con el calendario oficial la temporada culminará el próximo 11 de abril del 2027; es decir, una día antes de la culminación del torneo anterior, para dar paso a la ronda de los playoffs.