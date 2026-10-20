Temporada 2026 NBA: Horario y dónde VER en VIVO los partidos de HOY martes 20 de octubre

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de una de las campañas más intensas, reñidas e interesantes que se avecinan dentro del baloncesto profesional. La temporada 2026 - 2027 de la NBA finalmente ha llegado, motivo por el cual no está de más conocer todos los detalles al respecto.

Los playoffs de la NBA

Después de lo ocurrido hace unos meses con el campeonato de los Knicks de Nueva York y su histórico trofeo, ahora la NBA vuelve a la marcha con nuevos favoritos y con la inclusión de sangre mexicana, la cual hará que esta liga sea aún más vista al interior de la República.

¿Quiénes son los favoritos a ganar la temporada 2026 - 2027 de la NBA?

De acuerdo con las principales casas de apuestas, así como a los análisis previos al inicio de la temporada, tanto los Spurs de San Antonio como los Thunder de Oklahoma parten como favoritos a lograr el título de la NBA luego de tener una plantilla por demás poderosa.

Vale decir que ambas escuadras estuvieron realmente cerca de lograr el título en la campaña pasada; sin embargo, al final fueron los Knicks quienes se quedaron con este campeonato, motivo por el cual el deseo de revancha de ambas instituciones es grande.

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¿Cuándo empieza la temporada en la NBA y quién será el mexicano más destacado?

Después de largos meses de espera, la NBA finalmente regresará este 20 de octubre con auténticos duelos de alarido, por lo que se perfila un cierre de año por demás interesante para la afición mexicana, la cual espera con ansias el debut de Karim López luego de su fichaje con los Grizzlies de Memphis.

¿Qué partidos presenta la NBA hoy martes 20 de octubre?