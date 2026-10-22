Temporada 2026 NBA: Horario y dónde VER en VIVO los juegos de HOY jueves 22 de octubre

La NBA se ha convertido en uno de los deportes más seguidos no solo en México y en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Por tal motivo, son millones de personas las que desean conocer qué es lo que ocurrirá durante este día en el inicio de la temporada 2026 - 2027.

Los playoffs de la NBA

Será durante este jueves 22 de octubre cuando la NBA presente un total de dos juegos correspondientes al comienzo de la temporada 2026, misma que se vislumbra como una de las más interesantes considerando el nivel que cada una de las escuadras tiene en la actualidad.

¿Cuáles son los juegos que la NBA presentará este día?

El primer juego de la NBA para hoy jueves 22 de octubre será aquel que enfrente a los 76ers contra los Cavaliers, instituciones que lograron trascender con fuerza en el pasado y que ahora quieren volver a los primeros puestos, en un partido que comenzará a las 5 de la tarde hora centro de México.

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Admin has got a busy rest of the week! #LetEmKnow https://t.co/fLtY3xtJeh — Cleveland Cavaliers (@cavs) October 21, 2026

Tiempo después, más precisamente a las 19:30 horas para la República Mexicana, la NBA cerrará su jornada de hoy con el compromiso entre los Thunder frente a los Nuggets, mismo que espera robarse las miradas de esta semana y que medirá a dos escuadras que quieren dar la sorpresa en la temporada.

Cabe mencionar que, desde el inicio de la temporada el pasado martes, la jornada de hoy jueves 22 de octubre será la más corta en cuanto a juegos se refiere. De hecho, la NBA programó un total de 12 juegos para el día de mañana, mismos que también podrás conocer a través de Azteca Deportes.

¿Quién es el favorito para ganar la temporada 2026 - 2027 de la NBA?

A pesar de haber quedado muy cerca de conquistar la campaña anterior, los expertos en la materia consideran que el principal favorito a quedarse con el título de la NBA en esta nueva temporada son los Spurs de San Antonio, hecho que deberán demostrar desde los primeros cotejos.