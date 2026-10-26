Temporada 2026 NBA: Horario y dónde VER en VIVO los partidos de HOY lunes 26 de octubre

El inicio de una nueva semana finalmente ha llegado y, con ello, la posibilidad para que millones de personas en México y el mundo disfruten de una jornada más dentro de este inicio de temporada de la NBA, una de las Ligas más seguidas, populares y llamativas a nivel mundial.

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Será este lunes 26 de octubre cuando la NBA presente un total de nueve compromisos, los cuales se distribuirán a lo largo del día para beneficio de los aficionados que no se quieran perder ningún detalle de su equipo favorito, así como de los principales candidatos al título.

¿Cuál es la oferta que maneja la NBA para este día?

Estados Unidos tendrá mucha actividad deportiva durante este día, pues mientras los amantes del wrestling podrán disfrutar de una edición más de Monday Night RAW y el Rey de los Deportes presentará el Juego 3 de la Serie Mundial, la NBA dirá hola con auténticos duelos de alarido.

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Y es que, durante este día, las escuadras que son candidatas a ganar la temporada se presentarán en el campo a fin de buscar una victoria más en la campaña. Entre ellas destacan instituciones tales como los Cavaliers, los Celtics, los Warriors y los Grizzlies, equipo en donde está el mexicano Karim López.

En función a ello, vale decir que los partidos comenzarán en punto de las 5 de la tarde para culminar cerca de las 10 de la noche, por lo que será un día bastante intenso y lleno de emociones para los amantes del baloncesto profesional.

¿A qué hora son los juegos de la NBA hoy lunes 26 de octubre?