Temporada 2026 NBA: Horario y dónde VER en VIVO los partidos de HOY miércoles 21 de octubre

Una de las mejores ligas a nivel mundial, finalmente, ha comenzado. Los millones de amantes a la NBA están listos para disfrutar de una de las temporadas más esperadas de los últimos años, motivo por el cual luce interesante conocer qué partidos se llevarán a cabo este día.

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Será durante hoy miércoles 21 de octubre que la NBA presente un total de 11 compromisos que se distribuirán a lo largo del día para el goce de sus aficionados. Por tal motivo, aquí conocerás que equipos se enfrentan y los horarios para el centro de la República Mexicana.

¿Qué equipos estelares de la NBA se presentan este día?

Sin duda, el duelo que llama poderosamente la atención este miércoles es aquel que medirá a los Lakers de los Ángeles contra los Warriors de Golden State, dos escuadras que sin duda pelearán por el título de la NBA de la misma forma en cómo ha ocurrido en la última década.

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Sin embargo, a nivel nacional también destaca la participación de los Memphis de Grizzlies, institución que se medirá a los Jazz a las 6 de la tarde y que podrían ofrecer el debut al mexicano Karim López, quien fue seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA 2026.

¿A qué hora son los partidos de la NBA hoy miércoles 21 de octubre?