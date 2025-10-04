El Necaxa de Fernando Gago entre los peores de la historia en torneos cortos de la Liga Mx

Los Rayos del Necaxa de Fernando Gago siguen sin levantar en el Apertura 2025 de la Liga Mx, el técnico argentino sumó su séptima derrota en el torneo en apenas 12 jornadas y la clasificación al Play-in cada vez se ve más lejos, además podría ser uno de los peores torneos en la historia para la insitución en torneos cortos.

Después de caer ante los Tuzos del Pachuca en el Estadio Victoria los Rayos cayeron al lugar 16 de la clasificación a 4 puntos de distancia de la zona de Play-in, pero eso no es todo, este es el segundo peor arranque del Necaxa en torneos cortos después de 12 fechas.

Así va la tabla genereal del Apertura 2025 en la Liga Mx

Toluca (25 pts) Monterrey (25 pts) América (24 pts) Cruz Azul (24 pts) Tigres (22 pts) Pachuca (20 pts) Tijuana (19 pts) Fc Juárez (18 pts) Chivas (14 pts) Pumas (13 pts) Atlas (13 pts) León (12 pts) Mazatlán (11 pts) Atl. San Luis (10 pts) Santos (10 pts) Necaxa (9 pts) Querétaro (8 pts) Puebla (5 pts)

A falta de 5 fechas los Rayos podrían firmar uno de sus peores torneos en la historia de la Liga Mx en torneos cortos desde su regreso a primera división, con 11 puntos en el Clausura 2011 es la menor cantidad de puntos que ha realizado la institución de Aguascalientas y aunque parece díficil superar dicha marca, la mala racha de Gago y el calendario no favorecen mucho al equipo.

