Alcanzó su prime en Rayados, su precio cayó más de 10 millones y han pasado 100 días de su último partido

Rayados se ha convertido en un club acostumbrado a fichar estrellas. En el último tiempo ha cerrado fichajes estelares como Sergio Ramos, Sergio Canales o la reciente incorporación de Anthony Martial . Sin embargo, un futbolista que se encontró con su mejor nivel en Monterrey fue Maximiliano Meza, delantero argentino que no atraviesa un buen momento en la actualidad.

Según la prensa argentina, Maxi Meza ya ha superado los 100 días desde su último partido jugado con River Plate. Esto se debe a una tendinopatía rotuliana que sufrió en su rodilla derecha mientras su equipo jugaba el Mundial de Clubes 2025. El 7 de julio, el delantero con pasado en Monterrey fue intervenido quirúrgicamente y ya está pensando en su regreso al terreno de juego .

Getty Images Maxi Meza no juega por lesión en River Plate

En Rayados se vio la mejor versión de Meza, quien solía tener un valor de mercado de 14 millones de euros durante el año 2019. El argentino venía de disputar el Mundial de Rusia 2018 con Argentina para luego convertirse en una pieza clave del equipo regio. Sin embargo, en la actualidad, su ficha está tasada en apenas 2,2 millones de euros, según Transfermarkt.

TE PUEDE INTERESAR:



Maxi Meza, a punto de regresar al rodaje con River Plate

No todo es malo para Meza, pues el diario Olé afirma que el jugador se encuentra en la etapa final de su recuperación y, recientemente, comenzó a intensificar sus movimientos en los trabajos de rehabilitación en el River Camp. Sin embargo, la misma prensa afirma que el ex Rayados está lejos de recibir el alta médica.

El accidentado 2025 de Maxi Meza con River Plate

Si bien es cierto que Meza es titular indiscutido en el equipo de Marcelo Gallardo, las lesiones lo han castigado de forma severa. Jugó 22 partidos y 1310 minutos en el primer semestre del año, pero con el correr de los meses, sus movimientos dentro del campo se fueron dificultando cada vez más debido a las molestias físicas. Como si fuese poco, sufrió una pequeña fractura en una costilla y fue baja cerca de dos semanas.

El desplome del valor de Maxi Meza tras su salida de Rayados

Meza dejó Rayados con un valor de mercado de 4 millones de euros en agosto del año 2024, pero en 2025, su precio ya había caído hasta los 3 millones. Debido a las reiteradas lesiones, el valor del futbolista de 32 años siguió a la baja y en septiembre de este año alcanzó el piso de 2,2 millones de euros.