Fernando Gago EXPLOTA contra periodistas: Es muy fácil hablar sobre el resultado

Luego de la derrota de Necaxa 1-0 ante Pachuca en la Jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el técnico de los Rayos, Fernando Gago, enfrentó a los medios en una conferencia de prensa cargada de autocrítica, molestia y profunda tensión en el entorno.

Resumen del partido: Necaxa 0 - 1 Pachuca| Jornada 12 | Apertura 2025

El argentino no esquivó la responsabilidad por el resultado. “La culpa la tengo yo 100%. Yo soy responsable, perdón. Muchísimo trabajo. Es muy fácil hablar sobre el resultado”, expresó con dureza, dejando claro que no busca excusas y que el momento del equipo es producto de decisiones propias, pero en su rostro se veía una profunda tensión.

Necaxa se mostró competitivo durante el encuentro, pero un remate de Luis Quiñones al minuto 35 inclinó la balanza a favor de los Tuzos. Con esta derrota, los Rayos se mantienen en la parte baja de la tabla, y la presión sobre Gago cada vez es más grande.

Fernando Gago enfurece al ser cuestionado sobre Boca Juniors

Durante la conferencia, el estratega fue cuestionado sobre su historial en Boca Juniors, lo que detonó una respuesta tajante: “Sí, perdí un clásico, 70 % de puntos de resultados, hay estadística, no te estoy mintiendo. La pregunta que me acabas de hacer no es cierta”, respondió visiblemente molesto, defendiendo su trayectoria y cuestionando la narrativa que se construye desde los resultados.

Gago también se mostró incómodo ante comparaciones con equipos que atraviesan mejores momentos en el torneo. “Yo no considero que el que gana es el mejor. Vos me estás diciendo que Toluca y América. No me decís Cruz Azul. No me dijiste Toluca, el torneo que salió campeón el América, porque para mí Toluca en ese momento jugaba muy bien al futbol”, sentenció.

El técnico dejó claro que su visión del futbol va más allá del marcador y que el análisis debe contemplar el funcionamiento, la propuesta y el contexto. Aunque la derrota ante Pachuca dolió, Fernando Gago reafirmó su compromiso con el proyecto de Necaxa y pidió paciencia para que el trabajo dé frutos.

