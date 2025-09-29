Necaxa le da la confianza a Fernando Gago luego de su quinta derrota en la Liga Mx

Los Rayos del Necaxa sumaron su quinta derrota del Apertura 2025 en la Liga Mx, luego de caer de visita en el Estadio Jalisco frente al Atlas en la fecha 11 del torneo, un penal en los últimos minutos le dio la victoria al rojinegro 3-2 en los pies de Diego González.

“Siempre el entrenador, la culpa la tiene el entrenador cien por ciento. Tengo el apoyo total del presidente y del Gerente Deportivo, tenemos un proyecto y trabajamos para eso, obviamente que si lo analizamos por el resultado es muy malo, está claro y esto es así, tenemos que trabajar para tratar de lograr los puntos de acá al final del torneo para ver si nos alcanza para poder clasificar y esa es la meta que tenemos”, señaló Fernando Gago en conferencia.

El Necaxa se encuentra en el lugar 15 de la tabla con 9 puntos, sin embargo, solo está a 4 unidades de la zona de Play-in, por lo que sus aspiraciones por entrar a la liguilla todavía son bastante accesibles.

Los hidrocalidos tienen un cierre de calendario complicado, 3 juegos en casa y 3 de visita, la próxima jornada reciben al Pachuca en un partido fundamental en los objetivos de Gago y su plantel.

Tigres, Cruz Azul, Atlético de San Luis, Santos y Mazatlán son el resto de compromisos en el Apertura 2025 para los Rayos que solo suman 2 victorias y 3 empates en la Liga Mx.

