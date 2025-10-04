Necaxa quiere mantener viva la esperanza del Play-in en el Apertura 2025

El Necaxa se prepara para recibir a los Tuzos del Pachuca en la jornada 12 del Apertura 2025, los Rayos de Fernando Gago apenas suman 9 puntos en el torneo y buscan mantenerse en la pelea por la clasificación a la fase final de la Liga Mx.

“Sí, realmente las cosas no han salido los resultados no son los esperados, venimos de un campeonato muy bueno y este constante que se ha dado la verdad impacta muchísimo más. La realidad es que han sido muy pocos los partidos en este torneo que hemos sido superados, errores puntuales nos han costado caro, no solamente en lo defensivo, también frente al arco”, señaló Agustín Oliveros

Necaxa vs Pachuca jornada 12 Liga Mx

Con 6 derrotas en el torneo los Rayos son el lugar 15 de la tabla a 4 puntos de la zona del Play-in, una derrota podría complicar las opciones de llegar a la siguiente fase del torneo, sin embargo, en Aguascalientes confían en el proyecto del técnico argentino.

“Creo que se ha mostrado una línea muy clara desde arriba que están confiando y nosotros estamos confiados de que ahora este próximo partido es una oportunidad para empezar a resurgir y meternos de lleno a esa pelea por el play-in, la realidad es que como se ha dado el torneo está ahí latente. Todavía no hay nada perdido”, agregó el defensor uruguayo.

