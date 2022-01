Necaxa vs Rayados EN VIVO | Jornada 2 Clausura 2022

Necaxa y los Rayados de Monterrey buscarán su primera victoria en el Grita México Clausura 2022 de la Liga BBVA MX, ambos equipos se medirán en el estadio Victoria en encuentro que podrás vivir por las pantallas de TV Azteca Deportes, Azteta 7, aztecadeportes.com y nuestra APP.

El último partido entre estos equipos fue el 23 de octubre en e Grita México Apertura 2021 en el Gigante de Acero, estadio de los Rayados , aquella ocasión los “Rayos” se llevaron la victoria por la mínima diferencia con tanto del uruguayo Rodrigo Aguirre.

VER EN VIVO: NECAXA VS RAYADOS

Jugadores a seguir de Necaxa y Rayados de Monterrey

Rayados se reforzó con jugadores que prometen romperla con la camiseta de la “Pandilla”, uno de ellos es Luis Romo, quien tiene la responsabilidad de generar en el ataque del equipo de la Sultana de Norte, el “Vasco” Aguirre tiene toda la confianza en la incorporación del ex jugador de Cruz Azul y en Rodolfo Pizarro .

“Entrenando y trabajando. No hemos parado de tirar a puerta estos días. Intentamos por todos los medios: centros, media distancia, paredes, combinaciones. No hay un cambio de un día para otro. Solo con trabajo empezará a entrar la pelota. No hay otro secreto: la clave es seguir trabajando en la definición”, comentó en rueda de prensa virtual previo al duelo ante los Rayos.

Necaxa está viviendo su primer torneo, desde el inicio, con Pablo Guede en el banquillo, recordando que el argentino llegó a la mitad del Grita México BBVA Apertura 2021. Por su parte, Javier Aguirre está viviendo la que podría ser su última oportunidad con Rayados, en el Clausura 2022.

Horario y dónde ver Necaxa vs Rayados

El Necaxa vs Rayados se verán las caras en el marco de la Jornada 2 del Grita México BBVA Clausura 2022, el duelo lo podrás ver por Azteca 7 y por las plataformas digitales de Azteca Deportes (aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes), 20:45 pm, desde el Estadio Victoria.

El partido entre Rayos y Nexaca lo podrás disfrurar con la narración los mejores comentaristas de México, Christian Martinoli, Luis García, Zague y Álvaro López Sordo.

