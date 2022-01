Ver gratis Necaxa vs Rayados EN VIVO Jornada 2 Liga BBVA MX

Los Rayos de Necaxa reciben en el estadio Victoria a los Rayados de Monterrey, en duelo de auténtica urgencia para el el proceso de Javier Aguirre, pues se debut fue cuestionado por la afición de la “Pandilla” ante Querétaro, aquel partido lo empataron a cero goles.

Ambos equipos, llegan al juego correspondiente de la Jornada 2 del Torneo Clausura 2022 de la Liga BBVA MX, con el objetivo de sumar sus primeros tres puntos en el certamen, los del “Vasco” cuestionados por su funcionamiento, mientras que Necaxa cayó de visita en la cancha de los Bravos de Juárez por marcador de 2-1.

¿Cómo llega Rayados tras las críticas?

Aguirre, entrenador de Rayados, aseguró que han puesto especial énfasis en la contundencia durante los entrenamientos, por lo que durante los próximos partidos verán a un equipo con mayores tintes ofensivos.

“Entrenando y trabajando. No hemos parado de tirar a puerta estos días. Intentamos por todos los medios: centros, media distancia, paredes, combinaciones. No hay un cambio de un día para otro. Solo con trabajo empezará a entrar la pelota. No hay otro secreto: la clave es seguir trabajando en la definición”, comentó en rueda de prensa vrtual previo al duelo ante los “Rayos”.

El “Vasco” se mostró ilusionado por la llegada de Luis Romo y Rodolfo Pizarro : “Estamos esperando que estos dos nos vengan a aportar con su cuota de gol. Son dos jugadores que saben pisar el área y que tienen gol. Estamos muy ilusionados con la llegada de estos dos elementos”.



Horario y dónde ver Necaxa vs Rayados

El partido entre Rayos y la Pandilla lo podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes, a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes

