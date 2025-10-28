¡DE NO CREERSE! El ÚNICO equipo que ganó de visita en la jornada 15 del Apertura 2025

Necaxa fue el único visitante que celebró en la jornada 15 del Apertura 2025. En una jornada marcada por la paridad y las victorias locales, los Rayos sacaron un triunfo agónico al imponerse 4-3 en la cancha del Atlético San Luis, resultado que terminó por ser la única victoria a domicilio en toda la fecha.

Te puede interesar: Jersey negro: este es el precio del nuevo uniforme alternativo de Cruz Azul

La jornada dejó un saldo equilibrado: varios empates emotivos, triunfos importantes para escalar posiciones y apenas una visita que obtuvo los tres puntos. A continuación, los resultados completos de la jornada 15:

-Chivas 4-1 Atlas.

-Cruz Azul 2-0 Monterrey.

-Mazatlán 2-2 América.

-FC Juárez 4-4 Puebla.

-Tigres 2-0 Tijuana.

-León 1-1 Pumas.

-Santos 3-1 Querétaro.

-Toluca 2-2 Pachuca.

-Atlético San Luis 3-4 Necaxa.

Resumen del partido: Tigres 2 - 0 Xolos | Jornada 15 | Apertura 2025

El triunfo de Necaxa tuvo tintes dramáticos; los Rayos remontaron y sellaron la victoria en tiempo agregado, un golpe de efecto que mantiene vivas sus aspiraciones hacia el Play-In y que, en lo inmediato, les permite sumar puntos vitales fuera de casa. Ese carácter remontista fue destacado por los seguidores del Necaxa en redes sociales.

¿Quiénes metieron los goles del Necaxa contra Atlético San Luis?

Los goles de los de Aguascalientes fueron del delantero centro argentino Tomás Badaloni al minuto 59, los colombianos Kevin Rosero y Diber Cambindo al 73’ y al 90+3’ respectivamente, además del autogol que hizo el defensa del Atlético San Luis, Eduardo Águila al minuto 57.

Las figuras de la fecha

La jornada también dejó actuaciones individuales llamativas: el hat-trick de Armando “La Hormiga” González para Chivas en el Clásico Tapatío, los cuatro goles que regalaron Juárez y Puebla en un empate de alta tensión, y la firmeza de equipos como Tigres y Santos, que aprovecharon la localía para sumar tres unidades. En conjunto, la Fecha 15 evidenció que, aunque la mayoría de clubes se hicieron fuertes en casa, Necaxa tuvo la capacidad de romper esa regla y llevarse un resultado central para sus aspiraciones.

Con dos jornadas por delante, los puntos logrados en esta jornada pueden terminar siendo determinantes para la pelea por el Play-In y la Liguilla; para Necaxa, la victoria a domicilio es un respiro que le da impulso para la recta final.

Te puede interesar: Diego Campillo: qué es una fractura de metatarsiano y cuánto tarda la recuperación