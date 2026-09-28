ESTRELLA de Selección Nacional hace DEVASTADORA confesión tras disputar el Mundial 2026: “He perdido mi paz y tranquilidad; preferiría mi vida de antes”

Vozinha fue la gran figura de la Selección de Cabo Verde en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con actuaciones históricas a la par de su equipo que llevaron al conjunto africano hasta los Dieciseisavos de Final en donde le causó graves problemas a Argentina; sin embargo, la fama internacional que ganó el guardameta le ha traído grandes problemas.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Huracán Polo afectará a este estadio del futbol mexicano

Tigres vs Puebla | Resumen y Goles | Highlights | J10 | Apertura 2026 | Liga MX

Vozinha revela los problemas que le ha traído la fama tras el Mundial 2026

Vozinha pasó de tener cerca de 50 mil seguidores en Instagram a más de 28 millones en cuestión de días, gracias a su actuación excepcional en el partido entre España y Cabo Verde que lo convirtió en una estrella mundial.

El guardameta, de 40 años, había desarrollado su carrera profesional principalmente en equipos de Segunda División de Portugal, además de un paso por Moldavia, Chipre y Eslovaquia y aunque estaba acostumbrado a los reflectores, se mantenía alejado de la fama internacional que le trajo su participación en la Copa del Mundo y una actuación memorable con su selección.

Fue cuestión de un partido para que el nombre de Vozinha fuera conocido a nivel mundial, pero el precio de la fama le ha pasado factura arrebatándole su "paz y tranquilidad" como el mismo lo confesó al señalar que ha perdido por completo su privacidad ya que ahora todo el mundo quiere una fotografía o un autógrafo.

Vozinha, portero de Cabo Verde|Jose Luis Melgarejo

“He perdido mi paz y tranquilidad. Ya no tengo privacidad, o al menos mucho menos que antes. Ahora salgo, voy a un restaurante, y siempre hay alguien que quiere sacarse una foto conmigo o pedirme un autógrafo. O, peor aún, alguien me está grabando”, dijo el guardameta en una entrevista para The Observer.

Luego del Mundial, Vozinha recibió cientos de ofertas de marcar, además de una propuesta para fichar por el Colo Colo chileno que terminó aceptando, pero ha dejado claro que no está interesado en trabajar con marcas de tabaco, alcohol o casas de apuestas.

“Durante la Copa Mundial, hubo muchas empresas y marcas que querían trabajar conmigo. Pero mientras competíamos, solo hice una colaboración promocional", señaló.

“Por ahora, no quiero trabajar con marcas de tabaco, alcohol o apuestas. Para ser honesto, si tuviera que elegir entre la vida que tengo hoy y la vida que tenía antes, elegiría la vida que tenía antes", reconoció.

Te puede interesar: ¡Odisea griega! Grecia propina HISTÓRICA derrota a Alemania en el primer juego de Jürgen Klopp como local

