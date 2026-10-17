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Necaxa vs Atlas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 16 de octubre, partido de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Necaxa y Atlas abren la actividad de la Jornada 12 del torneo Apertura 2026

Necaxa vs Atlas
Necaxa vs Atlas

Escrito por: Francisco Fernández

Inicia la actividad de la Jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con el encuentro entre el Necaxa y Atlas este viernes 16 de octubre a disputarse en la cancha del Estadio Victoria de Aguascalientes en donde los Rayos buscarán cortar su racha negativa y sumar nuevamente de tres puntos como no lo hacen desde la fecha dos cuando derrotaron al Monterrey.

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LIVE PREVIO Atlante vs Pumas | Jornada 12 Liga BBVA MX, Apertura 2026

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Atlante vs Pumas | Jornada 12 Liga BBVA MX, Apertura 2026

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