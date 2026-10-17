Necaxa vs Atlas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 16 de octubre, partido de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online
Necaxa y Atlas abren la actividad de la Jornada 12 del torneo Apertura 2026
Inicia la actividad de la Jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con el encuentro entre el Necaxa y Atlas este viernes 16 de octubre a disputarse en la cancha del Estadio Victoria de Aguascalientes en donde los Rayos buscarán cortar su racha negativa y sumar nuevamente de tres puntos como no lo hacen desde la fecha dos cuando derrotaron al Monterrey.
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