Necaxa vs Cruz Azul: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado de la Jornada 14 del Apertura 2025, Hoy martes 21 de octubre; marcador online

La Máquina Celeste de la Cruz Azul visita la cancha del Estadio Victoria de Aguascalientes para enfrentarse al Necaxa en compromiso por la Jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX en donde buscará mantener su inercia ganadora y recuperar la cima de la tabla general.

