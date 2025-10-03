Necaxa vs Pachuca: Ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Arranca la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y Necaxa recibe a Pachuca en el Estadio Victoria, juego a disputarse en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

VE NECAXA VS PACHUCA EN VIVO AQUÍ

Dirigidos por Fernando Gago, los ‘Rayos’ encaran el partido en casa luego de haber perdido en su visita al Atlas en la Fecha 11. Por su parte, los ‘Tuzos’ comandados por Jaime Lozano vienen de ganarle al Atlético de San Luis.

El partido de Necaxa vs Pachuca lo vas a poder disfrutar EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes con el tradicional Viernes Botanero.

Luego de 11 partidos disputados, Necaxa se ubica en el lugar 15 de la tabla general con 9 puntos, resultado de dos victorias, tres empates y seis derrotas. Del otro lado, Pachuca ocupa el octavo puesto de la clasificación con 17 unidades tras una marca de cinco partidos ganados, dos igualados y cuatro encuentros perdidos.

Historial de Necaxa vs Pachuca

En el historial, la última vez que los ‘Tuzos’ visitaron la cancha de Aguascalientes el resultado fue favorable para los de la Bella Airosa. La última ocasión en la que Necaxa obtuvo los tres puntos ante Pachuca fue en el Apertura 2022. En general, la rivalidad entre ambas escuadras ya data 60 enfrentamientos con un promedio igualado, pues cada equipo registra 20 victorias y 20 empates.

Te puede interesar: Los partidos de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy viernes 27 de octubre de 2025