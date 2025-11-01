Necaxa vs Santos Laguna: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 16 del Apertura 2025, hoy viernes 31 de octubre; marcador online
La actividad de la penúltima jornada del Apertura 2025 comienza con el duelo entre Necaxa y Santos Laguna por un lugar en el Play In
Última oportunidad para el Necaxa de colarse en el Play In del torneo Apertura 2025 cuando se enfrente esta noche al Santos Laguna en la cancha del Estadio Victoria de Aguascalientes en compromiso de la Jornada 16 de la Liga BBVA MX.
Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Aaron Ramsey es baja DEFINITIVA de Pumas