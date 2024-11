Lo que necesita cada equipo para entrar directo a Liguilla del Apertura 2024

Se está disputando la jornada 17 de Apertura 2024, la última del torneo regular para definir a los equipos que clasifican directo a Liguilla, los que jugarán Play In y los que quedan eliminados de la fase final.

Hasta el momento, son cuatro equipos clasificados a Liguilla, los cuales son: Cruz Azul, Tigres, Toluca y Pumas. Los que siguen teniendo posibilidades por un lugar directo a Liguilla son: Rayados, América, San Luis, Tijuana y Chivas. Mientras que los que se pelean por el último lugar a Play In son: Atlas y León.

¿Qué necesita cada equipo para entrar a Liguilla?



Con solo dos lugares directos a Cuartos de Final por definirse, aquí te diremos lo que necesita cada equipo para asegurar su lugar.

En el caso del América, necesita ganar y en caso de ser necesario esperar que San Luis no gane por diferencia de 4 o más goles. En caso de empatar, necesita que San Luis y Chivas empaten y que Tijuana no gane. Con la derrota, tendrá que jugar Play In.

En el caso de Rayados, con la victoria tiene su lugar asegurado. Con el empate, necesita que América o San Luis pierdan y que Tijuana no gane por diferencia de 8 o más goles. Con la derrota, necesita que América y Tijuana pierdan para clasificar, sino, tendría que jugar Play In.

Para San Luis, necesita ganar y que Rayados y/o América no ganen. En caso de empatar, necesita que Rayados y/o América pierdan y Tijuana no gane. Si pierde, tendrá que jugar Play In.

Tijuana, en caso de ganar necesita que en 2 de estos 3 equipos pierdan: Rayados, América y San Luis, en caso de que los Xolos empaten o pierdan, juegan Play In.

Por último, Chivas necesita ganar y esperar que América y Tijuana equipos pierdan o empaten. Si empata o pierde, jugará Play In.

