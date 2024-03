“Necesitamos los tres puntos para pelear por la Fase Final”, Matheus Dória

Matheus Dória y los Guerreros de Santos Laguna se miden en la jornada 13 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX a los Bravos de Juárez en calidad de visitante y en busca de volver a la senda del triunfo que habían logrado con el director técnico mexicano Ignacio Ambriz en las semanas previas a la Fecha FIFA del mes de marzo.

El central brasileño no estuvo en el último partido de los Laguneros en el futbol mexicano en contra de los Xolos de Tijuana debido a que estaba cumpliendo un juego de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, lo cual afectó en el funcionamiento que había logrado establecer el entrenador Nacho Ambriz.

“Pienso que va a ser un gran partido, porque Bravos viene con confianza tras haber ganado. Nosotros también venimos de muy buenos partidos con el Profesor Ignacio Ambriz, estamos felices y motivados. La verdad necesitamos los tres puntos para pelear por la Fase Final, entonces pienso que será un partidazo”, analizó Matheus Dória respecto al duelo en contra de los Fronterizos de Chihuahua.

Nacho Ambriz y el cambio que generó en Santos Laguna

La salida del uruguayo Pablo Repetto y la llegada de Nacho Ambriz a la mitad del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX hizo que Santos Laguna tuviera un cambio drástico fuera y dentro de la cancha, lo que también representó que volvieran a tener “vida” en el semestre, por ende es de suma importancia como lo cierren si desean meterse a la fase final del futbol mexicano.

Matheus Dória revela cómo Santos tiene que cerrar el Clausura 2024

“La idea de juego del Profesor Ignacio Ambriz es muy clara. Desde el primer día nos pidió tener la pelota, ser alegres y que todos corramos, no nos presiona en nada y nos deja trabajar. Nos dice que tengamos la pelota y que no nos apresuremos en nada. Nos gustan mucho los trabajos que tenemos día a día y el cambio se nota en la cancha. Sabemos que el torneo es muy disputado, entonces siempre tenemos que estar concentrados, no podemos confiarnos. La idea es meternos en la fiesta grande, en la pelea más bonita del torneo. Venimos por un buen camino, la idea es buscar los tres puntos y mantenernos así en las jornadas que faltan”, añadió el defensa central brasileño en torno a la llegada de Nacho Ambriz a Santos y cómo cerrar el Clausura 2024.

