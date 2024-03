“Del estadio directo a la cárcel” La propuesta de Vinícius Junior contra los racistas

El pasado sábado 30 de marzo del 2024, Vinicius Junior volvió a mandar un mensaje en sus redes sociales por los actos racistas que se vivieron en la fecha 30 de LaLiga. En esta ocasión, el delantero del Real Madrid no fue el afectado.

El brasileño se solidarizó con Marcos Acuña, jugador del Sevilla, con el entrenador Quique Sánchez y con el portero del Rayo Majadahond, Cheikh Kane Sarr. Los tres fueron víctimas de racismo mientras disputaban sus respectivos encuentros.

En el caso de Acuña y del entrenador Quique Sánchez Flores, se vieron insultados en el partido de Getafe vs Sevilla. En el estadio Coliseum, el encuentro fue interrumpido y por la megafonía pidieron que los aficionados pararan con los insultos. Fue al minuto 68 que el encuentro fue detenido ya que desde la grada se escucharon gritos de “mono” y “vienes del mono” contra el lateral del Sevilla. Además, al técnico sevillista, fue llamado gitano.

Por otra parte, el arquero senegalés Sar recibió insultos racistas por lo que terminó encarando al aficionado que se encontraba atrás de su portería. Tras hacerse de palabras, fue expulsado y sus compañeros decidieron abandonar el terreno de juego por lo que el encuentro se suspendió al minuto 87.

El mensaje de Vinícius

El delantero Vinícius aprovechó para mandar un mensaje en sus redes sociales en el que mostró su apoyo, detallando que no va a jugar este fin de semana pero que los casos de ataques de racistas no disminuyen y detalló que los partidos no pueden seguir así y que los racistas deberían irse a la cárcel.

“Este fin de semana, ni siquiera jugaré. Pero tuvimos tres casos despreciables de racismo en España solo este sábado. Todo mi apoyo a Acuña @AcunaMarcos17 y al entrenador Quique Flores, del @SevillaFC. A Sarr y al @RMajadahonda que su valentía inspire a los demás.

Este fin de semana, ni siquiera jugaré. Pero tuvimos tres casos despreciables de racismo en España solo este sábado.



Todo mi apoyo a Acuña @AcunaMarcos17 y al entrenador Quique Flores, del @SevillaFC . A Sarr y al @RMajadahonda que su valentía inspire a los demás. Los racistas… — Vini Jr. (@vinijr) March 30, 2024

Los racistas deben ser expuestos y los partidos no pueden continuar con ellos en la grada. Solo tendremos victoria cuando los racistas salgan de los estadios directo a la cárcel, lugar que se merecen”.

