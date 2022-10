Necesito sumar minutos para jugar bien el mundial: Andrés Guardado

El mediocampista azteca, Andrés Guardado tiene muchos años en el futbol del viejo continente, por consecuencia atesora logros y reconocimientos a una amplia treyectoria como jugador, sin embargo, el “Principito” no deja de pensar en nuevos horizontes, pues expresó su deseo de que el Betis de Sevilla mejore lo hecho el año pasado en la Europa League, ya que en esta temporada en dicho certamen tienen tres de victorias y son líderes de su sector.

“El año pasado mejoramos en la Copa y este año le toca a esta competición. Queremos algo más y vamos por el buen camino”, reveló el cuatro vecesn mundialita con México, Andrés Guardado, previo al partido en el que enfrentarán a la Roma, un equipo que recuperó alma con José Mourinho en la dirección técnica.

Andrés Guardado revela detalles sobre su futuro en Europa

Guardado da su punto de vista por jugar pocos minutos esta temporada

El canterano del Atlas de Guadalajara señaló que no siente que esté jugando menos esta temporada, y que entiende que el entrenador chilenao, Manuel Pellegrini lo toma en cuenta para ciertos partidos, y afirmó que cada encuentro lo disputa con ilusión, pues considera importante mantener el nivel alto para estar a punto en el arranque de la Copa del Mundo de Qatar 2022 que comenzará el 20 de noviembre.

Andrés Guardado habló sobre el mundial de Qatar 2022 y señaló “los futbolistas piensan en el Mundial, pero cada uno lo hacen a su manera”, explicó que algunos piensan únicamente en el mundial, pero otros ya que “algunos piensan únicamente en el Mundial” mientras que otros, como él, desean “tener minutos para poder jugarlo”, ya que “quién dice que algún jugador no se puede ganar un sitio” en su selección “a estas alturas”.

Te puede interesar: ¡Todo definido! Así quedaron los grupos del Mundial Qatar 2022

¿Cuál es el calendario de México en Qatar 2022?

22 de noviembre vs Polonia

26 de noviembre vs Argentina

30 de noviembre vs Arabia Saudita

Te puede interesar: ¿Un fantasma? Los memes dan la bienvenida a la mascota de Qatar 2022