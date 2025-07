¿Estupideces? Deossa arremete contra rumores que lo colocan fuera de Rayados

Días llenos de emociones en El Barrial. Rayados de Monterrey, Nelson Deossa y Real Betis están involucrados en un tema de fichajes que haría historia en la Liga MX. El volante colombiano habría llamado el interés del cuadro ibérico y en la Sultana del Norte no dejarían ir tan fácilmente a su jugador.

A pesar de que parecía que el movimiento se podría concretar, el ex jugador de los Tuzos del Pachuca parece que tiene otra información: “No crean todas las estupideces que salen a decir los periodistas”, comentó a la salida del entrenamiento. Con ello, los rumores crecen y dejan en blanco a varios que ya habían dado por hecho su fichaje por el Real Betis.

Plana mayor en Monterrey

Manu Fajardo, director deportivo del Betis, y Ramón Alarcón, consejero y director de desarrollo de negocio del club viajaron a la capital de Nuevo León en busca de cerrar el fichaje de Nelson Deossa. Cabe recordar que, el club regio desembolsó cerca de seis millones de euros por hacerse de los servicios del colombiano y buscaría casi duplicar la inversión que hicieron hace un semestre.

Por si fuera poco, la relación entre ambas directivas ayudaría debido al movimiento de Sergio Canales hace unos meses. Por lo que no sería el primer contacto de negocio Rayados-Real Betis. De momento, el tema no ha avanzado y la directiva albiazul parece firme de que Deossa no se va por menos de 10 millones de euros.

Además, del Real Betis, rumores desde Europa señalan que el West Ham United de la Premier League estaría también en la fila por hacerse de los servicios del canterano de Atlético Huila. Esto, se sumaría a la posible salida de Edson Álvarez de los Hammers para probar suerte en el Borussia Dortmund.