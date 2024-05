Nene Beltrán: “Chicharito es chido para el vestidor”

El mediocampista Fernando ‘Nene’ Beltrán, destacó que la llegada de Javier ‘Chicharito’ Hernández fue un factor clave para la buena química que existe entre los jugadores.

“El ambiente está buenísimo”, afirma Beltrán. “Siempre hemos sido así, pero ahora como que todos estamos metiéndonos más, desde el más joven hasta el más grande, y eso es la parte importante.” dijo Beltrán en entrevista con TV Azteca.

Beltrán sabe que Chicharito es clave

En este buen ambiente, la llegada de ‘Chicharito’ ha sido fundamental. “Ahorita llegó Javier y entra al cotorreo y también tener un tipo como Javier que bromee, que te tire una broma es chido para el vestidor”, comenta Beltrán. “Javier es un tipo más. Es un tipo que te trata de ayudar, que te trata de orientar, que siempre te da consejos ya sea afuera, adentro y que trata de cuidarte. Eso es lo más importante que tiene él, que cuida a los suyos. Y eso a nosotros nos hace sentir muy bien.”

Beltrán también tuvo palabras de elogio para su compañero Roberto ‘Piojo’ Alvarado, quien ha tenido un gran torneo con 5 goles y 5 asistencias. “Es que lo traigo bien, lo dejo dormir. No lo molesto. Él, que ande bien. Ya le dije que él se duerma, que no importa, yo corro, que él descanse, que él cuando la agarre haga esos golazos” menciona en tono de broma el mediocampista. “La verdad que me da mucho gusto por él porque también cuando llegó, fue muy criticado, jugaba bien y se le seguía criticando. Y ahora que está así, me da mucho gusto porque se lo merece.” mencionó el Nene.

Las Chivas van por todo

Con un ambiente inmejorable en el vestidor y jugadores como ‘Chicharito’ y ‘Piojo’, Guadalajara se presenta con la ilusión de ser candidato al título del Clausura 2024. Beltrán y sus compañeros están listos para darlo todo en la cancha y buscar la gloria para el equipo más importante de México.

