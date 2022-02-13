‘Together Green': Proyecto de sustentabilidad de la Fórmula E

Se reveló el mural de la campaña ‘Together Green’, proyecto de la Fórmula E, en alianza con DHL. Lanzaron esta dinámica que tiene como objetivo reconocer a “héroes” de la sustentabilidad en todo el mundo con diferentes contribuciones.

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Mucho más que automovilismo

“La Fórmula E es mucho más que carreras de automovilismo. En las ciudades en la que corremos montamos proyectos con gobiernos, ONG en un ‘Legacy program’ para que esas ciudades se vean impactadas positivamente” dijo Álvaro Buenaventura, director de Fórmula E en Latinoamérica, en entrevista con Azteca Deportes.

Premios para proyectos e iniciativas

El ganador de la dinámica recibirá un premio de 10 mil euros para algún proyecto o iniciativa en específico. “Tenemos un mural que hemos hecho por parte de este proyecto con DHL que se llama ‘Together Green’ en el que estamos buscando líderes en las ciudades, en las comunidades y en los barrios, que sean transmisores de esta filosofía, la electromovilidad y luchar contra el cambio climático”.

Ganador por la CDMX

El mural se hizo para reflejar el objetivo de la campaña. Lo hizo un artista mexicano, Héctor Alonso Ruiz Silve, mejor conocido artísticamente como ‘Reezruiz’. Con pintura que tiene tecnología que no afecta el medio ambiente.

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“Este mural de 350 metros cuadrados, de los cuales 280 metros se ha usado una pintura fotocatalítica que tiene una tecnología increíble detrás. Absorbe las emisiones de CO2. Por cada metro cuadrado de pintura es como si hubiésemos plantado un árbol maduro. Es decir, es como si hubiésemos plantado un bosque de 280 árboles maduros” comentó Buenaventura.

La mejor carrera de la temporada

Además, Álvaro Buenaventura destacó que la carrera en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, en México, es la mejor de toda la temporada.

“Es la única pista que es autódromo permanente. Eso influye en que hay muchísima más acción, porque la pista es más ancha, entonces hay posibilidad de hacer mucho más adelantamiento. Es el fan zone más grande que tenemos. Está todo el mundo encantado, pero lo más importante son los fans, los fans mexicanos son los más apasionados. Cuando vienen los pilotos dicen que sin duda es la mejor afición.” Finalizó el director de Fórmula E Latinoamérica.

