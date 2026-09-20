Tiene 35 años, es mexicano y emigró a Europa antes que Erik Lira

Erik Lira fue uno de los tantos mexicanos que sonó para irse al futbol del viejo continente luego del excelente semestre que tuvo con Cruz Azul, así como de la gran participación que tuvo con la Selección Mexicana en la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026.

cruz azul

El mediocampista tenía todo para llegar al Mónaco de la Ligue 1; sin embargo, al final por cuestiones de tiempo y papeleo Erik Lira no pudo cumplir su sueño, un hecho que contrasta del todo con lo que ocurrió con otro mexicano que, pese a sus 35 años, sí volvió a Europa.

Erik Lira se quedó en México, pero Néstor Araujo sí emigró a Europa

Luego de confirmar su salida del Club América tras varios años en los que tuvo muy poca actividad como titular o entrando de cambio, finalmente el conjunto azulcrema confirmó la baja de Néstor Araujo para esta temporada, por lo que el elemento de 35 años de edad se vio obligado a buscar otro equipo.

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Néstor Araujo 🇲🇽 vuelve al futbol europeo. Con 35 años y tras quedar libre del América, el defensor tendrá su segunda aventura con el GD Chaves en el ascenso de Portugal 🇵🇹



Firma por un año y será el tercer mexicano en el equipo esta temporada.🔥 pic.twitter.com/xAjAEQedyN — Alexx Carrasquedo (@AlexCarZe) September 10, 2026

Se pensaba que, con su longevidad, el canterano de Cruz Azul optaría por el retiro de las canchas; sin embargo, con el pasar de los días recibió una propuesta del Chaves, equipo que forma parte de la segunda división de Portugal y que confió en él para esta temporada.

Cabe mencionar que Néstor Araujo cuenta con la nacionalidad española, por lo que no cuenta como un jugador extracomunitario. Esta fue la principal razón por la que Néstor sí pudo ir a Europa pese a su edad a diferencia de Erik Lira, quien se mantendrá en Cruz Azul al menos una temporada más.

¿Erik Lira será titular con la Selección Mexicana rumbo al proceso del 2030?

Con 26 años de edad, todo haría indicar que Erik Lira será uno de los elementos más importantes en el proceso de la Selección Mexicana de Rafael Márquez con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2030, misma en donde el cuadro nacional espera, finalmente, superar la barrera de los octavos de final.