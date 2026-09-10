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Fútbol

OFICIAL: Mexicano FICHA con equipo de Europa, tras jugar en el América

Luego de su paso por América, este mexicano se marcha a Europa para vivir una nueva experiencia

Club América
El América puja por un último fichaje antes del cierre de mercado|Crédito: @ClubAmerica / X

Escrito por: Francisco Fernández

Luego de su paso de cuatro años por el Club América, Néstor Araujo regresará a Europa, pero esta vez para fichar por el GD Chaves, equipo de la Segunda División de Portugal y al que llega para aportar con su experiencia en una de las defensas que más ha sufrido en el arranque de la temporada.

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Néstor Araujo vuelve a Europa a sus 35 años, pero esta vez para jugar con el GD Chaves tras no encontrar cabida en la Liga BBVA MX luego de su paso por el América en donde apenas disputó 1 minuto desde en el último año.

"GD Chaves ha llegado a un acuerdo para el fichaje del centro mexicano Néstor Araújo de 35 años, quien se une al club para fortalecer el plantel esta temporada", informó el club portugués a través de sus redes sociales.

"Internacionalmente por México y con una carrera marcada por temporadas en el fútbol español, Néstor Araújo trae experiencia y calidad al grupo de Valentes Transmontanos", agregó el equipo.

Esta será la segunda experiencia internacional de Araujo quien anteriormente tuvo un paso por el Celta de Vigo de LaLiga de España en donde permaneció durante tres temporadas y se convirtió en un referente de la defensiva del equipo.

Posteriormente, Araujo pasó al América en donde permaneció otros cuatro años y disputó apenas 64 partidos, aunque fue borrado del equipo para los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026 jugando solo un minuto en la Liguilla de este último torneo. Además del Celta y las Águilas, Araujo también ha militado en Cruz Azul y en Santos Laguna.

En el Chaves, el mexicano tendrá que pelear por evitar el descenso a la Tercera División y llega a un equipo que apenas ha sumado un punto luego de cuatro jornadas y que marcha penúltimo de la clasificación.

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