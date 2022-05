Néstor Araujo asegura que nadie duda del ‘Chicharito’ Hernández

La ausencia del ‘Chicharito’ Hernández en la Selección Mexicana, es aún un tema desconocido para los demás jugadores que son convocados al conjunto azteca y por eso, Néstor Araujo aseguró que nadie duda de la capacidad del delantero, por lo que no cree que pase por eso.

El defensa del Celta consideró que no pasa por lo que puede hacer Javier dentro del campo, aunque también prefirió no profundizar en el tema, porque desconoce cuáles sean las razones reales de su asuencia.

Te puede interesar: ‘Chicharito’ Hernández manda mensaje tras pelea de Canelo

¡Así celebraron los jugadores de México el pase al Mundial Qatar 2022!

Nadie duda de la capacidad del ‘Chicharito’ Hernández

Néstor Araujo fue claro al decir que solo Gerardo Martino y compañía sabrán por qué no convocan a Javier Hernández. No quiso profundizar de más en la situación del atacante del Galaxy, ya que desconoce qué es lo que haya pasado.

“Nadie duda de la capacidad que tiene Javier, no es un tema que me incumba a mi. No sé bien qué pasa, seguramente el ‘Tata’ tendrá sus motivos pero la realidad es que no sé qué pasó”, fue lo que dijo Araujo para Fox Sports.

En otro tema, dijo que ve normal que la afición critique cuando no se hace un buen trabajo dentro del terreno de juego, pues lo único que quieren es que la Selección Mexicana haga un buen papel en el Mundial de Qatar 2022.













“Es normal que esperes mucho de tu Selección. Es normal que cuando no haya buenos resultados, se nos critique. Todos saben del famoso quinto partido, de pasarlo, es el objetivo, pero hay que ir paso a paso, escalón por escalón. No hay que presionarse, ni adentrarse tanto porque puede ser contraproducente”, sentenció.

Cabe recordar que luego de ser uno de los habituales con el anterior técnico, Néstor Araujo se perdió la Copa del Mundo de Rusia 2018 debido a una lesión.

Te puede interesar: ‘México será eliminado en grupos'; Polaco se disculpa por adelantado