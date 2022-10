Néstor de la Torre explica qué pasó en la fiesta de la Selección Mexicana en Monterrey

En el 2010, tras un partido amistoso frente a Colombia, la Selección Mexicana estuvo envuelto en una polémica, por una fiesta que rompía el reglamento interno y que llevó a la suspensión de un par de jugadores.

En plática con David Medrano, Néstor de la Torre, entonces directivo del combinado nacional, reveló qué fue lo que realmente sucedió aquella noche, en la que Carlos Vela y Efraín Juárez fueron separados del equipo representativo de nuestro páis.

Te puede interesar: Los seleccionados nacionales que ya reportaron rumbo a Qatar 2022

Meten a 26 mujeres, revisé todas las cámaras: Néstor de la Torre

"¿Qué me pasa en Monterrey? No, no, no se van de desm... meten a 26 (mujeres), revisé todas las cámaras. Bueno, no es cierto, 25 por que el otro era trasvesti. Vi todo, le hablé a Vela por télefono y le dije ‘hiciste esto, estos hicieron este tipo de falta, estás hiciste tú, entonces vas a estar castigado’. Hablé con todos, fueron 16 a la fiesta”, aseguró el exdirectivo.

Y agregó: “Me enteré. Llegamos a las ocho y media a México, llego a mi oficina y ya me tenían los periódicos. Empiezo a leerlos y empiezo a ver. Había gente que me decía que no había ido, yo vi las cámaras”.

Carlos Vela se separó de la Selección Mexicana tras la fiesta

Luego de dicha fiesta, el delantero mexicano no estuvo convocado a los dos siguientes encuentros de México, uno frente a Venezuela en el 2010 y otro contra Bosnia ya en el 2011. Su regreso fue hasta el 26 de marzo de dicho año contra Paraguay, además del duelo del 30 de marzo ante Venezuela, donde jugó 45 minutos.

A partir de ese momento, Vela no volvió a jugar para el combinado nacional hasta un duelo amistoso frente a Países Bajos en el 2014, con triunfo para México gracias a un doblete del atacante; esto después de perderse la Copa del Mundo de Brasil.

Te puede interesar: Gerardo Martino podría renovar con la Selección Mexicana

Desde entonces sus participaciones fueron intermitentes, pero sí disputó la Copa Confederaciones de Rusia 2017, el Mundial en el mismo país un año más tarde, torneo que marca sus últimos minutos como seleccionado nacional, en donde fue titular todos los encuentros y marcó un tanto a Corea en la segunda jornada del certamen.