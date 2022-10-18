Los seleccionados nacionales que ya reportaron rumbo a Qatar 2022

Estamos a 34 días de que arranque el Mundial de Qatar 2022. El último camino de cara a la justa invernal ya inició, y Gerardo Martino, junto a un grupo de seleccionados nacionales reportaron en el Centro de Alto Rendimiento, en la Ciudad de Mexico.

La Selección Mexicana ya entregó una pre-lista a la FIFA, de cual saldrán los 26 jugadores que irán a la justa invernal y estos fueron los primer futbolistas que ya se encuentran en las instalaciones de nuestro país.

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Los primero seleccionados nacionales en reportar en el CAR

A los que ya se pueden observar en el CAR son a Héctor Herrera, quien ya terminó su participación en la MLS; los porteros Alfredo Talavera y Rodolfo Cota, que quedaron fuera del repacheje del futbol mexicano, con el FC Juárez y León, respectivamente, mismo caso el de Alexis Vega con Chivas y Roberto Alvarado con Cruz Azul.

Al jugador que también ya se le pudo observar en dicha concentración es a Raúl Jiménez. El delantero mexicano se quedará en nuestro país para hacer su rehabilitación, con la que espera poder llegar al Mundial de Qatar 2022.

El calendario de la Selección Mexicana previo a Qatar 2022

Conforme los equipos vayan quedando eliminados de la Liguilla del Apertura 2022, se irán integrando más futbolistas a las filas del 'Tata'. El 31 de octubre el grupo que milita en la Liga BBVA MX viajará a Girona, de cara a un par de partidos de preparación.

De hecho, Jesús 'Tecatito´ Corona también reportará en España, el 1 de noviembre; como el caso de Raúl, esperan que se pueda recuperar para la justa.

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El día 9 de dicho mes, México se enfrentará a Irak, con jugadores que militan en nuestro futbol; mientras que para que el 16, ante Suecia, ya podrán contar con todo el plantel, cerca de 30 futbolistas, y al terminar ese duelo, Martino dará la lista final de los 26 que disputarán el Mundial de Qatar 2022.