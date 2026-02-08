New England Patriots vs Seattle Seahawks: ¿Dónde ver EN VIVO el Super Bowl LX de la NFL 2026?

Llegó el día y este domingo 8 de febrero de 2026, el Super Bowl LX enfrentará a los New England Patriots, Campeón de la Conferencia Americana, contra los Seattle Seahawks, Campeón de la Conferencia Nacional en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde los aficionados mexicanos podrán disfrutarlo EN VIVO a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes a partir de las 17:00 horas, con la transmisión especial de Ritual NFL y la narración de Enrique Garay, Eduardo Ruiz, Pablo de Rubens, Inés Sainz y Andy Sola.

Seattle Seahawks vs New England Patriots ver EN VIVO y GRATIS Super Bowl LX 2026, gran final de la NFL

VER AQUI EL SUPER BOWL LX EN VIVO

¿Cuántos Super Bowl ha disputado New England Patriots y Seattle Seahawks?

New England Patriots : El conjunto de Massachusetts disputará su Super Bowl número 12 . Si logran levantar el trofeo Vince Lombardi , se convertirán en el equipo más ganadora en la historia de la NFL , alcanzando 7 títulos, superando a los Pittsburgh Steelers.

: El conjunto de Massachusetts disputará su . Si logran levantar el trofeo , se convertirán en el equipo más ganadora en la historia de la , alcanzando superando a los Pittsburgh Steelers. Seattle Seahawks: Los Campeones de la Conferencia Nacional jugarán su cuarto Super Bowl. Ya tienen un campeonato en sus vitrinas (2014 ganaron a los Denver Broncos) y ahora buscan su segundo título de la NFL y ser la séptima franquicia en serlo, igualando a Miami Dolphins, Los Angeles Rams, Philadelphia Eagles, Indianapolis Colts, Baltimore Ravens y Tampa Bay Buccaneers.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Quiénes son los jugadores haseguir de New England Patriots y Seattle Seahawks?

New England Patriots:

Drake Maye (QB): El joven mariscal de campo ha sido la gran revelación de la temporada. Su capacidad para lanzar pases profundos y mantener la calma bajo presión lo convierten en el motor ofensivo de los Patriots.

Rhamondre Stevenson (RB): El corredor ha sido fundamental en el ataque terrestre, aportando balance y desgaste contra las defensivas rivales.

Christian Elliss (LB): Es uno de los líderes de la defensiva. Su presión sobre el quarterback rival será determinante.

Hunter Henry (TE): Una de las armas más confiables en zona roja, clave para convertir jugadas en touchdowns.

Seattle Seahawks:

Sam Darnold (QB): El mariscal de campo tomó el control de la ofensiva y ha demostrado liderazgo en la postemporada. Su experiencia será crucial contra la defensa de New England.

Kenneth Walker III (RB): Explosivo y capaz de romper cualquier línea defensiva, es el arma principal en el ataque terrestre.

Jaxon Smith-Njigba (WR): El joven receptor se ha convertido en la nueva estrella del ataque aéreo de Seattle, con velocidad y manos seguras.

Devon Witherspoon (CB): Parte de la nueva generación defensiva, su cobertura individual será clave para frenar a los receptores de New England.

