New England vs Inter Miami; la hora para VER EN VIVO a Lionel Messi en la MLS

Se trata, posiblemente, de uno de los partidos más importantes que Lionel Messi y el Inter Miami tendrán a lo largo de la temporada 2026 de la MLS, motivo por el cual es preciso que conozcas todos los detalles respecto al enfrentamiento que tendrán contra el New England Revolution.

Los mejores hinchas de Messi

Después de muchas semanas en las que el Inter Miami de Lionel Messi fue una de las mejores instituciones de la temporada, la derrota del fin de semana pasado cayó como un balde de agua fría para los de Florida, motivo por el cual desean recuperar el camino más pronto que tarde.

¿Cómo llega Lionel Messi a este duelo del Inter Miami?

Lo primero a tener en cuenta es que Lionel Messi no fue titular en el último compromiso del Inter Miami frente al New York Red Bull, y pese a que ingresó en la parte complementaria, el argentino no pudo evitar la derrota de su club en calidad de visitante por 2-0.

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Con este resultado, el Inter Miami descendió hasta la tercera posición de la tabla general en la Conferencia Este de la MLS después de registrar 55 unidades, esto producto de 15 victorias, 10 empates y seis descalabros, así como 73 goles a favor por 53 tantos en contra.

Así, el Inter Miami ahora se enfrentará al equipo que lo desbancó del subliderato de su Conferencia y que, pese a tener las mismas unidades, cuenta con más triunfos que el cuadro de Lionel Messi, por lo que este duelo podría ser uno verdaderamente intenso para el astro argentino.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver a Lionel Messi en el New England vs Inter Miami?

Uno de los partidos más importantes de este fin de semana dentro de la temporada 2026 de la MLS finalmente ha llegado, por lo que es preciso que sepas que el New England Revolution vs Inter Miami se llevará a cabo este domingo 1 de noviembre, a las 6 de la tarde, por Apple TV.