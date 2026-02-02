Madden NFL 26 predice a los campeones del Super Bowl LX

EA SPORTS Madden NFL 26 presentó su esperada simulación oficial del Super Bowl LX, una de las tradiciones más seguidas por los aficionados al futbol americano, y el resultado no podría ser más cinematográfico: los Seattle Seahawks derrotarían a los New England Patriots por 23-20 en una histórica revancha más de una década después de su último enfrentamiento en el Gran Juego.

De acuerdo con la simulación, Sam Darnold se consagraría como el Jugador Más Valioso del Super Bowl LX, firmando una actuación sólida y eficiente con 289 yardas por aire, dos pases de touchdown y cero intercepciones, completando 26 de 36 envíos. El mariscal de campo sería clave para mantener a Seattle competitivo durante todo el encuentro y liderar la ofensiva en el momento más crítico.

El partido arrancaría con dominio de los Seahawks. Tras ganar el volado inicial, Seattle capitalizaría rápidamente con un pase de anotación de Darnold a Jaxon Smith-Njigba, quien terminaría el juego con seis recepciones, 84 yardas y un touchdown. Antes del descanso, Darnold volvería a castigar a la defensiva rival conectando con Cooper Kupp, para irse al medio tiempo con ventaja de 14-3.

La segunda mitad mostraría la reacción de los Patriots. Drake Maye encontraría a Kayshon Boutte en la zona de anotación, y posteriormente un balón suelto de Seattle sería recuperado y devuelto para touchdown por Christian Gonzalez, dándole a Nueva Inglaterra la ventaja momentánea en el último cuarto. El encuentro llegaría empatado 17-17 al final del tercer periodo, elevando la tensión al máximo.

Con apenas 42 segundos en el reloj, Darnold comandaría la última serie ofensiva tras una devolución clave de Rashid Shaheed. En una jugada que evocó recuerdos del pasado para los aficionados de Seattle, los Seahawks decidirían ir por la victoria desde la yarda cinco. El balón terminaría en manos de Kenneth Walker III, quien se estiraría para anotar el touchdown del triunfo, sellando el marcador final 23-20.

La simulación también destacó el equilibrio defensivo, con cuatro capturas para Seattle y tres para New England, además de una ejecución perfecta en goles de campo por parte de ambos pateadores. Con millones de datos reales y partidas jugadas por la comunidad, Madden NFL 26 vuelve a colocarse en el centro de la conversación rumbo al Super Bowl, alimentando la expectativa por uno de los eventos deportivos más importantes del año.