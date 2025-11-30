Dos jugadores de la NFL están cerca de destrozar récords históricos

La temporada 2025 de la NFL podría ser una de aquellas que recordamos por largo tiempo si un par estrellas logran romper marcas sumamente signifitivas. Tanto Myles Garrett como Jaxon Smith-Njigba están viviendo un año de película en los personal con los Cleveland Browns y Seattle Seahawks, respectivamente.

Te puede interesar: Chicago Bears vence a Philadelphia Eagles en juego del Black Friday de la NFL

El ala defensiva acumula 18 capturas en lo que va de campaña y muy pronto podría codearse con Michael Strahan y T.J. Watt, quienes lograron 22.5 y actualmente son los que tienen el récord de más quarterbacks derribados en una temporada. Lo más impresionante de Garrett es que ha logrado cazar 13 cabezas en los pasados cuatro partidos, incluido un cotejo frente a los New England Patriots en donde logró cinco capturas.

OFICIAL: Cristiano Ronaldo participará en Artes Marciales Mixtas

Te puede interesar: Andrés Borregales, el venezolano que sorprende a la NFL

Por si fuera poco, el producto de Texas A&M y otrora primera selección global, lidera la NFL con 18 derribos detrás de la línea de golpeo, por lo que marcha sin contratiempos rumbo a un segundo premio al Jugador Defensivo del Año. Lamentablemente, los Browns, que se miden a San Francisco este domingo, solamente tienen tres victorias.

Mientras eso sucede, Jaxon Smith-Njigba coloca números de videojuego semana a semana con unos Seahawks que apuntan directo a los playoffs en la conferenia Nacional. El receptor acumula mil 313 yardas a lo largo de 2025, 171 más que George Pickens, segundo lugar en el listado. Por increíble que parezca, el ala abierta de Seattle tiene un partido menos que el de los Cowboys.

Smith-Njigba promedia cerca de 120 yardas por encuentro y de mantener el ritmo rompería la marca que actualmente está en poder de Calvin Johnson, quien logró mil 964 en 2012. Este domingo los Seahawks reciben la visita de los Minnesota Vikings.

Si bien son 17 juegos en el calendario actual, existe la posibilidad de que Myles Garrett y Jaxon Smith-Njigba establezcan un nuevo orden antes de disputarse la Semana 18 del calendario.

Te puede interesar: Este es el deporte que queda fuera de los Juegos Olímpicos 2028