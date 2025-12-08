Neymar confesó ser débil tras casi descender con Santos; el brasileño pidió ayuda

El Brasileirao es algo que los aficionados han comentado favorablemente en las últimas semanas. Su sistema de competencia, su poderío económico y su grandeza claramente marcada en los torneos continentales... le han dado el status de la mejor liga del continente. Y fue allí donde Neymar Jr confesó que se quebró como nunca lo había hecho. Todo esto, por las críticas recibidas por el entorno.

¿Neymar se quebró en el presente 2025?

El astro brasileño toda su vida ha estado bajo las críticas de aficionados y medios de comunicación. Su estilo extravagante siempre causó controversia pero él seguía haciendo lo suyo en la cancha. Sin embargo, en su vuelta al futbol de Brasil la situación se tornó crítica al estar una buena parte del torneo en zona roja o colindando con los últimos puestos de la Serie A.

Por ello, tras perder 3-2 ante Flamengo el 9 de noviembre, el jugador de 33 años dijo que no soportó más y pidió ayuda: “... recibí demasiadas críticas. Cuando se trata de mí, siempre se pasan un poco del límite. Esta fue la primera vez que pedí ayuda porque mi estado emocional llegó a cero. Ya no tenía fuerzas para levantarme solo”.

Ante eso, el denominado último 10 de la selección brasileña, tuvo que trabajar duramente con su psicólogo… pues estuvo al borde del colapso. “Confieso que soy muy fuerte emocionalmente y aguanto mucho, pero esta vez yo no aguanté”.

¿Dónde jugará Neymar en el 2026?

Aunque todos los involucrados esperaban un año más sencillo con el Santos, al final se concretó la salvación del equipo tras un 2024 en la segunda división. Por ello, la gente no vería mal que su ídolo se quedara en casa. Sin embargo, el astro confesó que ahora quiere descansar y tomar decisiones con la cabeza fría. Y es que su elección es clave, pues el lugar donde juegue le permitirá pensar en el sueño de la Copa Mundial de la FIFA… o no.

Su contrato acaba en los próximos días y la gente espera paciente el anuncio de su siguiente paso.