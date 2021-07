Neymar y su emotivo mensaje para Lionel Messi, amistad de campeones

Lionel Messi, centrocampista argentino está viviendo momentos de júbilo después de ganar su primera Copa América con Argentina. Hasta el momento, el astro argentino ha asegurado que no sabe ni cómo explicar todas las sensaciones que está atravesando con la consagración en el estadio de Maracaná.

Argentina, en un partido decisivo y de una gran final, venció a Brasil en el Maracaná. El 10 argentino ha logrado lo que no pudo Maradona: ganar una Copa América. Un gol de Ángel Di María sepultó el invicto Brasil que no perdía desde noviembre de 2019.

Reconocimiento de campeonato

Este hecho no pasó desapercibido por Neymar y felicitó a su excompañero en el Barcelona, Messi, quien se proclamó campeón absoluto de la Copa América con la Selección Argentina, y afirmó que, pese a “odiar perder”, el fútbol lo estaba “esperando para ese momento”.

El brasileño se deshizo en elogios ante su amigo y hermano, dejando un emotivo mensaje de felicitación en redes sociales.

“Perder me duele, me lastima... es algo con lo que todavía no he aprendido a vivir. Cuando perdí, fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar”, afirmó.

Y confesó las palabras que le dijo al final del encuentro cuando se fundieron en un sentido abrazo: “Me ganaste. Odio perder, pero disfruta de tu título, hermano. El fútbol te estaba esperando para ese momento”.

El atacante brasileño reconoció sentir un gran respeto y admiración por lo que Messi hizo por él y “por el fútbol”.

Este emotivo mensaje y caluroso abrazo está siendo tema de conversación de todos los aficionados de la Copa América, que pese a días después la euforia y adrenalina todavía continúa y continuará. Los seguidores de Lionel Messi, aseguran que este es tan solo el comienzo, que vienen cosas mejores en su carrera futbolística.

En lo que respecta, los fanáticos y fieles seguidores de Neymar, reconocieron con respeto y aplaudieron la actitud del brasileño tras la derrota.

