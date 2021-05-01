Neymar lleva a la cima del campeonato al Paris Saint Germain

París, Francia. Paris Saint Germain (PSG) aprieta la Ligue 1 al derrotar 2-1 al Lens en partido de la jornada 35 par ubicarlo provisionalmente en el primer puesto de la tabla.

El brasileño Neymar dio una señal de preocupación al Manchester City, ya que el astro sudamericano marcó un gol y dio la asistensia para el otro tanto del equipo parisino.

Neymar asumió la responsabilidad del equipo del PSG, que no pudo contar con el francés Kylian Mbappe, con una lesión muscular en la pantorrilla derecha, y que reservó a Ángel Di María y Marco Verratti para la vuelta de la Champions League contra el Manchester City que se jugará el próximo martes en Inglaterra.

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El equipo de Pochettino lucha por el título francés con el Lille y el Mónaco, y también por la Liga de Campeones, en la que un encuentro le separa de su segunda final seguida. Pero necesita ganar en el Etihad Stadium para aspirar al título europeo.

A los 33 minutos del partido fue cuando Neymar aprovechó un error en la salida de balón del Lens para encarar el arco visitante y batir al arquero venezolano Wuilker Fariñez.

Después el descanso Paris Saint Germain amplió su ventaja. Neymar cobró un tiro de esquina y Marquinhos, con remate de cabeza, volvió a mandar el balón a la red para el 2-0.

❤️💙 ¡EL NUEVO LÍDER DE LA LIGUE 1! ❤️💙 pic.twitter.com/qixBkjSxzE — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) May 1, 2021

Pochettino guarda sus armas para enfrentar al City



Ya con la ventaja de dos tantos Pochettino decidió dar entrada a Verratti y Ander Herrera en lugar de Idrissa Gana Gueye y a Pablo Sarabia. Pero un minuto después Lens acortó distancias con un gol de Ignatius Ganago a pase de Arnaud Kalimuendo, que aprovechó un error defensivo de los parisinos.

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Neymar pudo sentenciar el partido luego de enviar un balón a un palo de la portería del Lens. Marcó Icardi anotó en el 83’, pero el VAR invalidó el tanto por fuera de juego de Verratti.

En el tiempo de compensación Rafinha ocupó el lugar de Neymar que se encuentra listo para su duelo en territorio inglés.

