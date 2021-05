Horario y dónde ver en vivo Andy Ruiz vs Chris Arreola

El mexicano Andy Ruiz, excampeón mundial del peso pesado, encara este sábado en Carson, California, al mexicano-estadounidense Chris Arreola con la mente puesta en grandes peleas que le permitan recuperar sus títulos y alcanzar el mejor nivel en su carrera.

Ruiz, de 31 años, dio la gran sorpresa del cuadrilátero a nivel mundial, al vencer por nocaut al británico Anthony Joshua en 2019, pero seis meses después se presentó fuera de forma en la pelea de revancha y perdió las fajas de cuatro organizaciones.

Este sábado, reaparecerá en su mejor versión física y tras haber cumplido un estricto plan de preparación, de la mano del equipo de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, el mejor pugilista libra por libra de la actualidad.

“Cuando perdí me sentí abajo, sin ganas de pelear, pero algo en mi corazón me dijo que me debía levantar y mostrar la disciplina que me faltaba”, afirmó Andy Ruiz prveio al combate de esta noche.

Por su parte, el veterano Arreola, de 40 años, tendrá una última posibilidad de buscar un combate de campeonato mundial. Nacido en Los Ángeles, California, aunque defiende su condición de boxeador azteca, ha trabajado desde enero confiado en mostrar una buena defensa para evitar los ataques del rival y, con eso garantizado, tratar de sorprender a Ruiz.

El ‘Destroyer’ Ruiz, con 33 triunfos, 22 por la vía rápida, y dos derrotas, posee menos alcance que Arreola, pero es un boxeador de destacada velocidad de manos y piernas, a lo que se suma su pegada. Este sábado salta al ring como favorito, pero no deberá confiarse porque de sus 38 victorias, con seis derrotas y un empate, Chris ha ganado 33 peleas por nocaut.

Horario y dónde ver la pelea

Podrás ver en vivo el combate entre Andy Ruiz y Chris Arreola este sábado 1 de mayo a las 10:00 PM a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

Da click aquí para ver la transmisión totalmente en vivo: Andy Ruiz vs Chris Arreola.