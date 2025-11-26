Cruz Azul recibe excelentes noticias para la vuelta ante Chivas, ¿quién estará de regreso?

La Máquina de Cruz Azul se prepara para disputar los cuartos de final de ida del torneo Apertura 2025 ante las Chivas del Guadalajara , aunque, en medio de su camino a Jalisco, se confirmó una excelente noticia que ayudará al club en el duelo de vuelta que se llevará a cabo en CU.

Estadio Cruz Azul Belsón Barrera Romellón

Cruz Azul se medirá a Chivas dado que terminó en el tercer lugar de la tabla general por debajo de Toluca y Tigres, esto tras caer en el último partido con Pumas. El Guadalajara, por su parte, obtuvo el sexto lugar al ser el equipo que mejor cerró la temporada regular en cuanto a puntos se refiere.

¿Cruz Azul espera el regreso de La Sangre Azul para la vuelta ante Chivas?

Luego de recibir una sanción deportiva de parte de la institución de la capital del país, en días recientes se confirmó que La Sangre Azul, el grupo de animación más importante de Cruz Azul, volverá a las gradas para el encuentro de vuelta de los cuartos de final ante el cuadro rojiblanco.

Cabe mencionar que el castigo se aplicó luego de los problemas que ocurrieron en el Clásico Joven frente al América, esto después de que un sector celeste se encaró con la porra del conjunto rival al grado de ocasionar desmanes en una vivienda que contaba con la fachada del escudo del conjunto de Coapa.

Ante este hecho, y después de una reunión entre las autoridades de la SSSC y algunos integrantes de La Sangre Azul, se acordó levantar la sanción para que el grupo de animación regresara a CU precisamente para el compromiso de vuelta, en donde Cruz Azul recibirá a un enrachado cuadro de Gabriel Milito.

Cruz Azul vs Chivas; ¿quién tiene ventaja en el palmarés histórico?

Cruz Azul y Chivas se han visto las caras en un total de 65 veces contando solamente juegos de Liga, incluyendo las ocasiones que se han visto en instancias definitivas. En esta cantidad de juegos son los celestes quienes llevan mano con 22 triunfos por 24 empates y 19 derrotas, así como 87 goles a favor y 83 en contra.