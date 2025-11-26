¿Se pierde el Mundial? Neymar se vuelve a lesionar y se pierde el resto del año

La temporada se ha convertido en una verdadera pesadilla a Neymar. Lo que inicialmente parecía una simple molestia que lo mantuvo fuera del partido la semana pasada, se ha revelado como una lesión de menisco en la rodilla izquierda que le obligará a dar por terminado su año. El Santos de Brasil, ha confirmado la noticia que cae como balde de agua fría para ala afición, ya que el astro brasileño no volverá a las canchas en lo que resta del torneo.

Este diagnóstico es un golpe demoledor, tanto para el jugador como para su equipo. El Brasileirao concluye el próximo 7 de diciembre y el club brasileño le esperan tres compromisos definitivos para evitar el descenso, un drama del que solo podrá ser espectador desde la tribuna su máximo referente. Para el exfutbolista del Barcelona, esta es la cuarta vez que la mala suerte lo aparta de los terrenos de juego en este 2025, una circunstancia que pone en serio riesgo su presencia en la Copa del Mundo del próximo verano en México, Canadá y Estados Unidos.

Podría no volver a vestir la camiseta de Santos

Su regreso al equipo de sus amores a principios de año estaba cargado de simbolismo y con la misión de retomar su mejor nivel y asegurar su boleto con la para lo que posiblemente sería su última cita mundialista. Sin embargo, la falta de continuidad le ha impedido cumplir con ese plan. En esta segunda etapa, su aportación se limita a 17 encuentros y apenas cuatro anotaciones, números insuficientes para sacar al Peixe de la zona de peligro en la que se encuentra.

Esta nueva lesión, afecta la misma rodilla que fue intervenida quirúrgicamente en 2023. Aunque el club no ha difundido el parte médico oficial, todo indica que el crack de 33 años no vestirá la camiseta nuevamente en este 2025, dejando a su equipo en la cuerda floja y su futuro futbolístico en la mayor de las incertidumbres.

