Los partidos que se jugarán en la Semana 1 de la NFL; fecha y hora EXACTA del inicio de la temporada 2026

La espera terminó. Después de siete meses sin partidos de temporada regular, la NFL vuelve esta semana y lo hará de una manera poco habitual: la campaña 2026 arrancará en miércoles y tendrá actividad en cuatro días diferentes.

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El primer partido será además imposible de ignorar. Y es que los campeones Seattle Seahawks recibirán a los New England Patriots el miércoles 9 de septiembre, apenas siete meses después de derrotarlos en el Super Bowl LX. Será la primera vez desde 2016 que la temporada comienza con una revancha del Super Bowl anterior.

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¿Cuándo empieza la temporada 2026 de la NFL?

El kickoff del Patriots vs Seahawks está programado para las 6:20 PM, tiempo del centro de México, en el Lumen Field de Seattle.

Un día después llegará otro momento histórico: 49ers y Rams jugarán en Melbourne, en el primer encuentro de temporada regular de la NFL celebrado en Australia.

El domingo tendrá 13 partidos y la Semana 1 terminará el lunes por la noche con Broncos visitando a Kansas City.

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Todos los partidos de la Semana 1 de la NFL

Miércoles 9 de septiembre

Patriots vs Seahawks | 6:20 PM

Jueves 10 de septiembre

49ers vs Rams | 6:35 PM

Domingo 13 | 11:00 AM

Bears vs Panthers

Buccaneers vs Bengals

Saints vs Lions

Bills vs Texans

Ravens vs Colts

Browns vs Jaguars

Falcons vs Steelers

Jets vs Titans

Domingo 13 | 2:25 PM

Cardinals vs Chargers

Dolphins vs Raiders

Packers vs Vikings

Commanders vs Eagles

Domingo 13 | 6:20 PM

Cowboys vs Giants

Lunes 14 | 6:15 PM

Broncos vs Chiefs

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

La Semana 1 tendrá 16 partidos, pero el foco inicial estará en Seattle. Los Seahawks comienzan la defensa de su segundo Vince Lombardi precisamente frente al rival que vencieron para conseguirlo.

Y tan solo 24 horas después, la NFL abrirá otra frontera con su estreno en Australia. La temporada 2026 no ncesitará demasiado tiempo para ponerse interesante.