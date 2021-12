NFL cambia de horario tres juegos por COVID-19

¿Peligra la temporada de la NFL? La nueva ola del COVID-19 está atacando a la liga más poderosa del mundo. En la semana última el rebrote del coronavirus ha dejado a un casi un centenar de jugadores fuera de la Jornada 15.

Ante la peligrosa situación, Roger Goodell, en conjunto de los dueños de las franquicias, volvieron a tomar medidas rigurosas para combatir la pandemia y así evitar, en medida de lo posible, más infectados.

La NFL cambia tres juegos de horario

Entre los equipos más afectados se encuentran los Cleveland Browns, que en la última semana registraron 20 contagios, entre los que destacan sus mariscales de campo Case Keenum y Baker Mayfield; en tanto Los Angeles Rams suman nueve casos con jugadores como Von Miller, Jalen Ramsey y Odell Beckham Jr.

Otro equipo que tampoco cuenta con quarterbacks son el Washington Football Team. Taylor Heinicke, títular, y su reserva Kyle Allen fueron enviados a la lista de reserva/covid, lo que los hizo firmar a Garrett Gilbert, jugador del equipo de práctivas de los Patriots, de emergencia para el duelo del domingo.

Ante la situación la NFL tomó la decisión de aplazar los juegos de estos tres equipos. El sábado los Cafés se medían ante Las Vegas Raiders, y ahora el encuentro se disputará el lunes por la tarde, en punto de las 5:00 PM (tiempo del centro de México).

El otro par de duelos Seahawks vs Rams y WFT vs Eagles se movieron del domingo al martes. Ambos partidos entrarán en acción a las 7:00 PM (tiempo de centro de México), y aunque no es lo ideal, los aficionados tendrán futbol americano, casi todos los días de las próximas dos semanas.