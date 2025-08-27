NFL: ¿Qué equipos son los favoritos para llegar al Super Bowl LX 2026?

Estamos a días para que inicie una temporada más dentro del futbol americano profesional, por lo que las incógnitas respecto a lo que viviremos en el emparrillado están a la orden del día. La campaña 2026 de la NFL está por comenzar, por lo que aquí conocerás qué equipos parten como favoritos para llegar al Super Bowl LX.

Programa completo: Ritual NFL El Resumen | Semana 12

El Super Bowl LX será la fiesta máxima que la NFL tendrá el siguiente año, por lo que, a seis meses de este evento, poco a poco comienza a surgir más información respecto al mismo. Y, en cuanto al aspecto deportivo se refiere, un puñado de equipos destacan para llegar a la máxima fiesta. ¿Quiénes son?

¿Cuándo empieza la temporada 2026 de la NFL?

Lo primero que tienes que saber es que la temporada 2026 de la NFL comenzará en poco más de una semana, pues de acuerdo con el calendario oficial el primer partido se llevará a cabo este jueves 4 de septiembre entre los Eagles y los Cowboys, un duelo que se celebrará en el Lincoln Financial Field a las 18:00 horas, tiempo centro de México.

NFL Top 100 Players of 2025:@Lions QB Jared Goff comes in at No. 15! @NFLFilms pic.twitter.com/0qqRPmPNmw — NFL (@NFL) August 27, 2025

¿Cuándo, en dónde y a qué hora será el Super Bowl LX de la NFL?

A días para el inicio de la temporada 2026, la NFL reveló que el Super Bowl LX, uno de los más esperados de los últimos años, se llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero del 2025 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El duelo comenzará minutos después de las 17:00 horas en la Ciudad de México.

¿Qué equipos son los favoritos para llegar al Super Bowl LX 2026?

Para efectos prácticos, dividiremos a los candidatos a llegar al Super Bowl de acuerdo con la Conferencia a la que pertenecen. En la Americana destacan tres equipos que en los últimos años han estado cerca del trono, mientras que en la Nacional, además del vigente campeón, aparece un cuadro que podría dar la sorpresa en la temporada 2026 de la NFL.

Our initial 53-man roster 😤 pic.twitter.com/Fh2Pv9dmbx — Philadelphia Eagles (@Eagles) August 26, 2025

Kansas City, de la mano de Patrick Mahomes, Chris Jones y Travis Kelce, es el favorito en la Conferencia Americana para llegar al Super Bowl al ser el subcampeón de la NFL. Junto a los Chiefs, además, aparecen los Buffalo Bills de Josh Allen, quienes finalmente buscarán dar ese paso que tanto se les ha negado, junto a los Baltimore Ravens, los cuales están liderados por Derrick Henry y Lamar Jackson.

No obstante, el equipo a vencer está en la Conferencia Nacional y son los Philadelphia Eagles , actuales campeones de la NFL liderados con Saquon Barkley, Jalen Hurts y DeVonta Smith. Curiosamente, en esta Conferencia aparece un equipo que podría ser la sorpresa de la temporada siendo estos los Detroit Lions, quienes después de una campaña pasada llamativa sueñan con el Vince Lombardi por encima de otras escuadras como Tampa Bay y Green Bay.