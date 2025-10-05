NFL: ¿A qué hora y dónde ver los partidos de la semana 5?

La Semana 5 de la NFL llega cargada de emociones, grandes duelos y partidos que podrían definir el rumbo de varios equipos en la temporada. Tras un arranque vibrante con la victoria de los San Francisco 49ers sobre Los Angeles Rams, los fanáticos del futbol americano en México podrán disfrutar de una jornada dominical llena de acción, donde destacan los encuentros divisionales y las rivalidades históricas.

Esta Semana 5 de la NFL continúa consolidando el dominio de varios equipos que buscan afianzarse como contendientes, mientras otros intentan rescatar su temporada. Para los aficionados al futbol americano, el calendario promete intensos enfrentamientos, entre ellos el de los Buffalo Bills contra New England Patriots y el de los Kansas City Chiefs ante los Jacksonville Jaguars, ambos con implicaciones directas en la lucha por los primeros lugares de conferencia.

Juegos del domingo y lunes de la Semana 5 de la NFL

A continuación, el calendario completo de los partidos de NFL para toda la Semana 5 con horario del centro de México y los canales donde podrás seguir el mejor futbol americano:

Domingo 5 de octubre



Cleveland Browns vs. Minnesota Vikings – 07:30 horas – NFL Pass

Baltimore Ravens vs. Houston Texans – 11:00 horas – NFL Pass

New Orleans Saints vs. New York Giants – 11:00 horas – NFL Pass

Philadelphia Eagles vs. Denver Broncos – 11:00 horas – NFL Pass

Indianapolis Colts vs. Las Vegas Raiders – 11:00 horas – NFL Pass

New York Jets vs. Dallas Cowboys – 11:00 horas – NFL Pass

Carolina Panthers vs. Miami Dolphins – 11:00 horas – NFL Pass

Seattle Seahawks vs. Tampa Bay Buccaneers – 14:05 horas – NFL Pass

Arizona Cardinals vs. Tennessee Titans – 14:05 horas – NFL Pass

Cincinnati Bengals vs. Detroit Lions – 14:25 horas – NFL Pass

Washington Commanders vs. Los Angeles Chargers – 14:25 horas – NFL Pass

Buffalo Bills vs. New England Patriots – 18:20 horas – NFL Pass

Jacksonville Jaguars vs. Kansas City Chiefs – 18:15 horas – NFL Pass

X: MundoNFL Los 49’s de San Francisco impusieron condiciones y se quedaron con la victoria en Semana 5

Lunes 6 de octubre



Semana 5 y sí, tendremos otro maratón de 14 horas de NFL. 🏈

¿Qué partido es el que más esperas? 😎



Disfrútalos en 📺📱: @FOXSportsMX / @TUDNMEX por @VIX y @ElNueveOf / #NFLGamePass pic.twitter.com/2psQYZ9wlZ — NFL México (@nflmx) September 30, 2025

Con este calendario, la Semana 5 de la NFL promete un cierre espectacular para los aficionados al futbol americano, con duelos que mantendrán en vilo a los seguidores de ambos lados del emparrillado.

