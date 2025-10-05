deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

NFL: ¿A qué hora y dónde ver los partidos de la semana 5?

La semana 5 de la NFL se encuentra lista y los equipos de las conferencias Americana y Nacional se preparan para afrontar sus respectivos encuentros.

NFL: Estos son los horarios de la semana 5 de este 5 y 6 de octubre
Canva
La NFL llega a la 5 semana 5 y estos son los partidos que debes ver
Luis Madrid - Marktube
Otros Deportes
Compartir

La Semana 5 de la NFL llega cargada de emociones, grandes duelos y partidos que podrían definir el rumbo de varios equipos en la temporada. Tras un arranque vibrante con la victoria de los San Francisco 49ers sobre Los Angeles Rams, los fanáticos del futbol americano en México podrán disfrutar de una jornada dominical llena de acción, donde destacan los encuentros divisionales y las rivalidades históricas.

Esta Semana 5 de la NFL continúa consolidando el dominio de varios equipos que buscan afianzarse como contendientes, mientras otros intentan rescatar su temporada. Para los aficionados al futbol americano, el calendario promete intensos enfrentamientos, entre ellos el de los Buffalo Bills contra New England Patriots y el de los Kansas City Chiefs ante los Jacksonville Jaguars, ambos con implicaciones directas en la lucha por los primeros lugares de conferencia.

Ritual NFL El Resumen| El millonario contrato de Dak y el análisis de la Semana 1 de la NFL

Juegos del domingo y lunes de la Semana 5 de la NFL

A continuación, el calendario completo de los partidos de NFL para toda la Semana 5 con horario del centro de México y los canales donde podrás seguir el mejor futbol americano:

Domingo 5 de octubre

  • Cleveland Browns vs. Minnesota Vikings – 07:30 horas – NFL Pass
  • Baltimore Ravens vs. Houston Texans – 11:00 horas – NFL Pass
  • New Orleans Saints vs. New York Giants – 11:00 horas – NFL Pass
  • Philadelphia Eagles vs. Denver Broncos – 11:00 horas – NFL Pass
  • Indianapolis Colts vs. Las Vegas Raiders – 11:00 horas – NFL Pass
  • New York Jets vs. Dallas Cowboys – 11:00 horas – NFL Pass
  • Carolina Panthers vs. Miami Dolphins – 11:00 horas – NFL Pass
  • Seattle Seahawks vs. Tampa Bay Buccaneers – 14:05 horas – NFL Pass
  • Arizona Cardinals vs. Tennessee Titans – 14:05 horas – NFL Pass
  • Cincinnati Bengals vs. Detroit Lions – 14:25 horas – NFL Pass
  • Washington Commanders vs. Los Angeles Chargers – 14:25 horas – NFL Pass
  • Buffalo Bills vs. New England Patriots – 18:20 horas – NFL Pass
  • Jacksonville Jaguars vs. Kansas City Chiefs – 18:15 horas – NFL Pass
La NFL se prepara para una descarga de adrenalina producto de los partidos de la Semana 5
X: MundoNFL
Los 49’s de San Francisco impusieron condiciones y se quedaron con la victoria en Semana 5

Lunes 6 de octubre

  • Kansas City Chiefs vs. Jacksonville Jaguars – 18:15 horas – NFL Pass

Con este calendario, la Semana 5 de la NFL promete un cierre espectacular para los aficionados al futbol americano, con duelos que mantendrán en vilo a los seguidores de ambos lados del emparrillado.

Notas - Ritual NFL
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Luis Madrid - Marktube

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×