NFL: ¿A qué hora y dónde ver los partidos de la semana 5?
La semana 5 de la NFL se encuentra lista y los equipos de las conferencias Americana y Nacional se preparan para afrontar sus respectivos encuentros.
La Semana 5 de la NFL llega cargada de emociones, grandes duelos y partidos que podrían definir el rumbo de varios equipos en la temporada. Tras un arranque vibrante con la victoria de los San Francisco 49ers sobre Los Angeles Rams, los fanáticos del futbol americano en México podrán disfrutar de una jornada dominical llena de acción, donde destacan los encuentros divisionales y las rivalidades históricas.
Esta Semana 5 de la NFL continúa consolidando el dominio de varios equipos que buscan afianzarse como contendientes, mientras otros intentan rescatar su temporada. Para los aficionados al futbol americano, el calendario promete intensos enfrentamientos, entre ellos el de los Buffalo Bills contra New England Patriots y el de los Kansas City Chiefs ante los Jacksonville Jaguars, ambos con implicaciones directas en la lucha por los primeros lugares de conferencia.
Ritual NFL El Resumen| El millonario contrato de Dak y el análisis de la Semana 1 de la NFL
Juegos del domingo y lunes de la Semana 5 de la NFL
A continuación, el calendario completo de los partidos de NFL para toda la Semana 5 con horario del centro de México y los canales donde podrás seguir el mejor futbol americano:
Domingo 5 de octubre
- Cleveland Browns vs. Minnesota Vikings – 07:30 horas – NFL Pass
- Baltimore Ravens vs. Houston Texans – 11:00 horas – NFL Pass
- New Orleans Saints vs. New York Giants – 11:00 horas – NFL Pass
- Philadelphia Eagles vs. Denver Broncos – 11:00 horas – NFL Pass
- Indianapolis Colts vs. Las Vegas Raiders – 11:00 horas – NFL Pass
- New York Jets vs. Dallas Cowboys – 11:00 horas – NFL Pass
- Carolina Panthers vs. Miami Dolphins – 11:00 horas – NFL Pass
- Seattle Seahawks vs. Tampa Bay Buccaneers – 14:05 horas – NFL Pass
- Arizona Cardinals vs. Tennessee Titans – 14:05 horas – NFL Pass
- Cincinnati Bengals vs. Detroit Lions – 14:25 horas – NFL Pass
- Washington Commanders vs. Los Angeles Chargers – 14:25 horas – NFL Pass
- Buffalo Bills vs. New England Patriots – 18:20 horas – NFL Pass
- Jacksonville Jaguars vs. Kansas City Chiefs – 18:15 horas – NFL Pass
Lunes 6 de octubre
- Kansas City Chiefs vs. Jacksonville Jaguars – 18:15 horas – NFL Pass
Semana 5 y sí, tendremos otro maratón de 14 horas de NFL. 🏈— NFL México (@nflmx) September 30, 2025
¿Qué partido es el que más esperas? 😎
Disfrútalos en 📺📱: @FOXSportsMX / @TUDNMEX por @VIX y @ElNueveOf / #NFLGamePass pic.twitter.com/2psQYZ9wlZ
Con este calendario, la Semana 5 de la NFL promete un cierre espectacular para los aficionados al futbol americano, con duelos que mantendrán en vilo a los seguidores de ambos lados del emparrillado.