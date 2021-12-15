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¿Bills y Ravens, fuera de playoffs?: Análisis en el Ritual Podcast NFL

Dos de los equipos favoritos para acceder al Super Bowl viven una etapa de pánico en su búsqueda por meterse a la postemporada.

El Ritual Podcast

Escrito por: Azteca Deportes

Muchos hubieran pensado que para estas alturas de la temporada, los Bills de Buffalo y los Ravens de Baltimore ya estarían clasificados a la postemporada. Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario, pues estos dos poderosos equipos corren serios riesgos de quedarse fuera de la lucha por ingresar al Super Bowl LVI.

En este episodio de El Ritual Podcast, analizamos el futuro inmediato de estas franquicias, además de que hacemos un detallado pero eficaz repaso de lo que ha sido la Semana 14 de la NFL, incluyendo el récord que ha roto el ya legendario Tom Brady, y el gran nivel demostrado por los Rams en el partido del lunes por la noche ante los Cardinals de Arizona.

Los Bills de Buffalo

Los Bills dirigidos por Sean McDermott por poco logran un épico regreso ante los Bucaneros de Tampa Bay, el pasado domingo. Lograron enviar el partido al tiempo extra, aún después de haber tenido un déficit de 21 puntos al medio tiempo.

Pero cayeron (acompañados de polémicas arbitrales), en el alargue y con esto ponen en tela de juicio su asistencia a la postemporada.

Tanto a nivel defensivo como ofensivo, este equipo se ha quedado corto y es un conjunto predecible. Ni una sola vez en toda la primera mitad intentó una jugada de corredor.

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Los Bills están obligados a darle un giro a su etapa final de la temporada, y la buena noticia para ellos es que el calendario se los podría permitir.

Los Ravens de Baltimore

Por su parte, los Ravens han perdido de nueva cuenta y están con solo un partido de diferencia a su favor respecto a los Browns y los Bengals, sus rivales divisionales.

La otra mala noticia para Baltimore es que aún no se sabe si el mariscal de campo Lamar Jackson, que salió lesionado en el último partido, estará disponible para el complicado partido ante los Packers de Green Bay.

Dónde escuchar El Ritual Podcast

El Ritual Podcast está disponible en todas las plataformas, incluyendo Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Podcast, y muchas más.

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