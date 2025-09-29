NFL: Los posibles invitados de Bad Bunny para el show de medio tiempo

La NFL finalmente puso fin a las especulaciones y confirmó que Bad Bunny será el artista principal del Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026, que se celebrará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium, casa de los 49ers en Santa Clara, California.

El anuncio llega en medio de una gira mundial y de su residencia en Puerto Rico, “No me quiero ir de aquí", lo que garantiza que el Conejo Malo prepara un espectáculo de talla mundial.

Una tradición de invitados

Los shows de medio tiempo en años recientes han estado marcados por grandes producciones y mensajes culturales.

En 2025, Kendrick Lamar apostó por un espectáculo cargado de simbolismo social, mientras que Beyoncé deslumbró en el juego de Navidad con una presentación histórica.

Ambos contaron con invitados especiales, tradición que ha acompañado a figuras como Shakira, Jennifer López o Dr. Dre en ediciones anteriores.

Aunque todavía no se ha revelado quiénes acompañarán a Bad Bunny en el escenario, todo apunta a que se rodeará de artistas que han formado parte de su más reciente proyecto, el álbum Debí tirar más fotos, y de su residencia en Puerto Rico.

En esas presentaciones han desfilado nombres como Eladio Carrión, Pedro Capó, Young Miko, Wisin, RaiNao, Chuwi to y Los Pleneros de la Cresta, entre otros. Cada uno ha aportado el toque urbano, tropical y experimental que caracteriza al boricua.

La presencia de Bad Bunny en el Super Bowl no solo refuerza su impacto global, sino que representa un paso más en la visibilización de la música latina en el escenario deportivo más importante del planeta.

Recordemos que no es su primera vez: en 2020 ya había participado como invitado de Shakira y Jennifer López, en un show que marcó época y que se mantiene como uno de los más vistos de la historia.

Expectativa máxima rumbo al 8 de febrero

El Super Bowl 2026 promete ser uno de los eventos más vistos del año, y tener a Bad Bunny como protagonista del medio tiempo genera expectativa no solo en Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica.

Se espera un espectáculo cargado de energía, mensajes sociales y una fusión de géneros que han hecho del Conejo Malo un fenómeno mundial.

Además, esta será la única fecha de Bad Bunny en Estados Unidos durante su gira, lo que eleva aún más la importancia del evento. La mesa está servida para que el artista puertorriqueño escriba su nombre en la historia del Super Bowl y lleve el poder de la música latina a lo más alto.