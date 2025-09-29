Nivel de Santi Gimenez preocupa en México: así jugó su último partido en Milan

Santi Gimenez se fue en blanco en el partido que Milan venció 2-1 a Napoli, pero lo más preocupante en México fue su accionar dentro del terreno de juego. El delantero pudo haber marcado su segundo gol consecutivo luego de no hacerlo durante una sequía que se alargó durante 4 meses , pero su rendimiento no fue el esperado.

Gimenez no disparó en ninguna ocasión al arco rival en los 69 minutos que estuvo dentro del terreno de juego, según las estadísticas del periodista Julio Rodríguez, pues además agregó que el futbolista que gana un buen salario neto en el Milan falló una gran cantidad de pases. Estos fueron los datos del mexicano en su último partido:



Disparos al arco - 0

- 0 Pases acertados – 8/14 (57%)

– 8/14 (57%) Duelos ganados - 3/8

- 3/8 Pases -21

-21 Pases clave – 0

Santiago Gimenez Santi Gimenez tuvo un rendimiento por los suelos en su último partido, pues no disparó a puerta

“Bebote” pasa por una situación alarmante, pues pese a que anotó a media semana en la Copa de Italia, no lo ha hecho en el presente torneo de la Serie A, que ya lleva 5 jornadas disputadas, extendiéndose así su sequía sin goles en la liga de Italia.

La calificación al rendimiento de Santi Gimenez en su último partido con Milan

Santi Gimenez arrancó de titular el partido del Milan contra Napoli, pero de poco le sirvió, pues no marcó diferencia, Por ello, la plataforma Sofascore le dio una calificación de 6.4, una de las peores del equipo, incluyendo a su compañero Pervis Estupiñán, quien se fue expulsado.

Gimenez solo disputó 69 minutos en el encuentro de suma importancia, ya que fue sustituido por su compañero Rafael Leao, quien también obtuvo la misma calificación que el mexicano, por lo que no marcó diferencia.

La oportunidad de Santi Gimenez de remediar su mal desempeño en la cancha

Santi Gimenez tiene una oportunidad de oro para demostrar el porqué Milan lo fichó a principios del año. El mexicano y su equipo enfrentará el 5 de octubre a la Juventus, uno de los candidatos a llevarse la Serie A.

Gimenez puede volver a marcar en la liga de Italia contra uno de los grandes del país, escenario que debe aprovechar para callar a sus retractores y vuelva a tener confianza en sí mismo y así recuperar el olfato goleador que demostró en Feyenoord.