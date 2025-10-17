deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Ritual NFL
Nota

NFL regresa a México en 2026; ¿cuántos juegos serán y qué equipo jugará en el Estadio Banorte?

A falta de un anuncio oficial, todo parece indicar que la NFL volverá a México en el 2026. ¿Cuántos juegos habrá y qué equipo jugará como local en el país?

nfl-regresa-mexico-2026-cuantos-partidos-equipos.jpg
X: Estadio Banorte / PNG
Alan Chávez - Marktube
Ritual NFL
Compartir

Todo está listo para que la NFL vuelva a México , y su retorno sería antes de lo esperado y con gratas sorpresas para los millones de aficionados del futbol americano al interior del país. Y es que, de manera tentativa, se analiza la posibilidad de que no solo sea un juego el que se lleve a cabo en la República.

Programa completo: Ritual NFL El Resumen | Semana 12

La relación entre la NFL y México data de muchos años en el pasado, y si bien ningún partido se efectuó durante este año, para el 2026 las cosas pueden ser completamente distintas. ¿Cuántos juegos podría tener el país para la campaña siguiente y qué equipo jugaría como local en territorio azteca?

¿Cuántos juegos tendrá la NFL en México en 2026?

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, recientemente afirmó que le entusiasma la posibilidad de que vuelva a México en 2026. Ahora, una fuente anónima habría hablado con el portal Estadio Deportes para confirmar no solo que regresará el siguiente año, sino que podría haber más de un juego en México.

Te puede interesar: ¿En qué dato Kevin Mier supera a Luis Malagón previo al Clásico Joven?

Te puede interesar: ¿Qué pilotos ya están confirmados para la temporada 2026 de la F1?

“Te puedo decir que parece que serán dos juegos. La NFL está interesada en que así sea”, dijo la fuente al medio antes mencionado. Vale decir que esta información no está confirmada, por lo que hay que tomarla con cautela; sin embargo, no se descarta la posibilidad dada la apertura que el futbol americano ha tenido con otros países del mundo en el pasado reciente.

¿Qué equipo sería local en el regreso de la NFL a México?

Una de las razones del regreso de la NFL en México deriva de los arreglos que el Estadio Azteca ha vivido a raíz de su participación en la próxima Copa del Mundo, lo cual beneficiaría al futbol americano. En ese sentido, la fuente explicó que uno de los equipos que podría jugar como local en este recinto sería nada más y nada menos que los Dallas Cowboys.

¿Cuándo fue el último juego de la NFL en México?

El último partido de la NFL en México data de hace casi tres años, en la temporada 2021 - 2022. Fue el 21 de noviembre del 2022 cuando el Estadio Azteca presenció la vibrante victoria de los San Francisco 49ers, quienes derrotaron a los Arizona Cardinals por marcador total de 38-10.

Notas - Ritual NFL
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Ritual NFL
Russell Wilson y la debacle después de Seattle | Ritual El Podcast | #RitualNFL
Thumbnail
Ritual NFL
¿Qué quarterbacks de la NFL pertenecen a la élite? | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
Ritual NFL | Análisis y resumen completo de la jornada
Thumbnail
Ritual NFL
Buscamos a los equipos son los favoritos para ganar el Superbowl | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
Rams vs Browns, el duelo que enciende la pretemporada NFL | Tv Azteca Deportes
Captura de pantalla 2025-08-07 a la(s) 12.44.30 p.m..png
Ritual NFL
¡RAMS EN TV AZTECA! La pretemporada llegó y la tendremos en TV Azteca Deportes.
aaron rodgers.jpg
Ritual NFL
¿Hasta donde llegará Aaron Rodgers con los Steelers? | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de DeVonta Smith! Chiefs 0-34 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de A.J. Brown! Chiefs 0-24 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Pick Six a Patrick Mahomes! Chiefs 0-17 Eagles | Super Bowl LIX
×
×