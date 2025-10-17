Checo Pérez y los pilotos CONFIRMADOS para la temporada 2026 de la F1; ¿quiénes faltan?

Con las últimas carreras por disputarse en el año, los amantes de la Fórmula 1 han comenzado a analizar la cantidad de pilotos que ya están confirmados para la temporada 2026 de la máxima categoría del automovilismo profesional. Checo Pérez es uno de ellos; pero, ¿quién lo acompaña?

Checo Peréz, predicciones para su carrera en el Gran Premio de México

Fue hace unas semanas cuando Sergio, Checo Pérez confirmó su participación en la temporada 2026 de la F1 de la mano de Cadillac, escudería que hará su debut en el automovilismo profesional y que confió en el mexicano no solo por su experiencia en la Fórmula 1, sino por el impacto comercial que significa para el deporte a nivel internacional.

¿Qué otros pilotos, además de Checo Pérez, están confirmados para la F1 2026?

Así como Checo Pérez, Cadillac ya confirmó a Valtteri Bottas, quien acompañará al mexicano durante su primera travesía en el máximo circuito del automovilismo. En Mercedes, por su parte, recientemente se confirmó que tanto George Rusell como Kimi Antonelli se mantendrán pese a los complicados resultados obtenidos en la temporada actual.

Te puede interesar: ¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000?

Te puede interesar: ¿En qué estadística Kevin Mier supera a Luis Malagón previo al Clásico Joven?

En estos momentos, son ocho las escuderías (de las 11 que correrán la siguiente campaña) las que ya tienen a sus pilotos confirmados en la F1. McLaren seguirá confiando en Lando Norris y en Óscar Piastri, mismo caso con Ferrari a través de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Aston Martin se mantendrá con Fernando Alonso y Lance Stroll, mientras que Audi tendrá a Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg. Williams dará un nuevo voto de confianza a Alex Albon y al español Carlos Sainz, mientras que Haas, con interesantes carreras en la F1 actual, hará lo mismo con Esteban Ocon y Oliver Bearman.

Que gusto me dio volver a vernos 🇲🇽 estamos de regreso! #Nevergiveup pic.twitter.com/DJ1nBiLtTF — Sergio Pérez (@SChecoPerez) August 29, 2025

¿Qué ocurre con Red Bull, Alpine y Racing Bulls?

Mientras Cadillac ya tiene en Checo Pérez y Valtteri Bottas a sus pilotos principales, Racing Bulls aún no ha sumado ninguno hasta ahora. Un caso similar ocurre con Alpine que solamente tiene registrado a Pierre Gasly, mientras que el caso más sonado es Red Bull, quien se encuentra analizado al piloto que acompañará a Max Verstappen en la siguiente temporada de la F1.

