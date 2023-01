NFL Wild Card: Cuándo se juegan los partidos y cómo es el formato

Comienza este fin de semana los partidos de la fase de Wild Card en la Conferencias Americana y Conferencia Nacional de la NFL donde se enfrentan los equipos sembrados del 2 al 7, teniendo semana de descanso las escuadras que quedaron en el número 1.

Ritual NFL El Resumen | Semana 18

El sábado a las 15:30 horas (tiempo del centro de México), San Francisco 49ers recibe al equipo de Seattle Seahawks en el Levi´s Stadium y después en el EverBank Field, Jacksonville Jaguars jugará ante Los Ángeles Chargers a partir de las 19:15 horas.

El domingo continuarán las acciones con tres partidos, Buffalo Bills ante Miami Dolphins en el Highmark Stadium a las 12:00 P.M., Minnesota Vikings contra New York Giants en la cancha del U.S. Bank Stadium a partir de las 15:30 horas y culmina con el duelo Cincinnati Bengals vs Baltimore Ravens en el Paul Brown Stadium que se jugará a las 19:15 horas.

El lunes se jugará el último encuentro de esta fase de de Wild Card entre Tampa Bay Buccaneers, con Tom Brady como mariscal de campo, ante Dallas Cowboys en el estadio Raymond James a partir de las 19:15 horas.

Los equipos que descansarán esta semana son Kansas City Chiefs (Americana) y Filadelfia Eagles (Nacional) por ser los máximos ganadores de cada conferencia.



¿Cómo se enfrentarán en los encuentros divisionales?

En la Conferencia Americana, Kansas City Chiefs (1) enfrentará en su casa al ganador del duelo entre Jacksonville Jaguars (4) y Los Ángeles Chargers (5) y en el otro encuentro se enfrentarán el ganador del partido Cincinnati Bengals (3) vs Baltimore Ravens (6) ante el triunfador del partido entre Buffalo Bills (2) ante Miami Dolphins (7).

En la Conferencia Nacional, Filadelfia Eagles (1) jugará en el Lincoln Financial Filed con el que gane entre Tampa Bay Buccaneers (4) y Dallas Cowboys (5). Por otra parte, el otro duelo divisional sería entre los ganadores de los juegos entre Minnesota Vikings (3) contra New York Giants (6) y San Francisco 49ers (2) vs Seattle Seahawks (7).